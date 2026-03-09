Las aseguradoras asumieron en Galicia un coste de 38,3 millones de euros en 2025 por siniestros climáticos

Cuando el granizo cae sobre los techos de las viviendas, en las azoteas se observan filtraciones de agua o el viento provoca daños en los automóviles, las aseguradoras se ponen al frente del desastre y actúan —póliza mediante, claro— como muro que recibe el golpe. En 2025, estas empresas atendieron a nivel nacional 1.723 siniestros diarios provocados por fenómenos meteorológicos, lo que supuso un coste de 492 millones de euros, según el informe de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa). Es un 12,5% menos que en el período anterior, cuando el gasto ascendió a 562 millones para atender a los 1.975 accidentes diarios. Cada cifra es un reflejo de cómo el clima puede llegar a resultar un enemigo real para los hogares, las industrias y los vehículos y obliga a reflexionar sobre la importancia de tener algún tipo de protección en estas situaciones de fuerza natural.

El pasado año se registraron en Galicia un total de 46.366 siniestros climáticos (127 al día), cuya indemnización corresponde a las entidades privadas. La mayor parte de ellos ocurrieron en las provincias de Pontevedra y A Coruña, con 19.233 y 17.075 incidencias, respectivamente. Le siguen Lugo (6.170) y Ourense (3.888). Esta última es la que presenta un menor coste medio en relación con los sucesos: 775 euros. Por contra, Lugo se coloca con 997 euros como la zona en la que la media de las indemnizaciones es mayor. Entre las cuatro provincias de la comunidad, se contabiliza un gasto anual de más de 38,3 millones de euros. Lideran la clasificación de los costes Pontevedra (15,5 millones) y A Coruña (13,6 millones), al concentrar el mayor número de siniestros. Cabe destacar que en caso de las denominadas Tempestades Ciclónicas Atípicas (TCA) —como inundaciones, vientos sostenidos por encima de 120 km/h o erupciones volcánicas—, el organismo competente es el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS).

«Cada vez hay fenómenos meteorológicos más virulentos y frecuentes que afectan a zonas más amplias», declaran fuentes oficiales de Unespa. Ejemplo de ello fueron los incendios forestales que tuvieron lugar en la comunidad. Estos hechos subrayan «la necesidad de proteger el patrimonio». Las viviendas concentran el mayor volumen de los expedientes de los seguros multirriesgos ligados al clima —dos tercios— y de indemnizaciones (el 43,3%), pero las industrias son las que abarcan los casos más graves, que alcanzan los 153.913 euros. Un coste medio de 3.532 euros por incidencia en confrontación con los 523 de los hogares. La lluvia es el enemigo principal de los seguros. Es el fenómeno que representa el 58% de los siniestros y el 36% de pagos totales. Sin embargo, el granizo abarca las indemnizaciones mayores. Las cifras no distan mucho de las de 2024, cuando Pontevedra fue también la provincia con más siniestros (uno cada menos de 23 minutos) y Ourense, de nuevo, la que menos (uno cada menos de dos horas).

La dana

En 2025, las aseguradoras desembolsaron un 12,5% menos en España que en 2024, cuando tuvo lugar la dana en Valencia. La mayor parte de los daños recayeron sobre el CCS y no se recogen en el informe de Unespa. Las aseguradoras indemnizaron los deterioros derivados de la lluvia y el granito, que se elevan a 180,2 millones de euros.

Pese a todo, en 2023 el gasto fue más significativo: 847 millones de euros. En tan solo un día, la granizada que tuvo lugar en el norte de España en julio supuso el desembolso de más de 135 millones en un solo un día.