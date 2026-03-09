El «año del coche chino» en Galicia: uno de cada ocho automóviles vendidos por los concesionarios lleva la firma del gigante asiático

China celebra este 2026 el Año del Caballo igual que los concesionarios gallegos acogen el «año del coche chino». Las marcas del gigante asiático han sellado su mejor arranque en la comunidad con más de 600 vehículos matriculados entre enero y febrero, a razón de 10 coches al día. Uno cada dos horas y media.

Según las cifras proporcionadas por las patronales del motor Faconauto, Anfac y Ganvam, a la cabeza se encuentra MG con 249 ventas, seguida de BYD (152) y Omoda (114). Completan el top cinco Jaecoo (45) y Leapmotor (en un quinto puesto compartido con Livan, ambas con 11). A continuación están Xpeng (siete), Bestune (seis), Lynk&Co (cinco), Polestar (cuatro), SWM y Baic (tres cada una) y Dongfeng (dos).

En total, Galicia ha registrado 612 matriculaciones de automóviles chinos en los dos primeros meses del año, casi un 54% más que entre enero y febrero de 2025, cuando se contabilizaron 398. La cuota de los modelos forjados en China copaba entonces el 9,7% del mercado gallego, representando prácticamente uno de cada diez vehículos puestos en circulación en la autonomía. Ahora roza el 12%, muy cerca de suponer uno de cada ocho.

Por provincias, donde más crecen los vehículos del país asiático es en Pontevedra (pasan de 124 a 216 ventas de un año a otro, un 74% más). Pese a ello, es en A Coruña donde más triunfan estas enseñas por volumen (se vendieron 264 unidades, un 49% más). Algo más lejos están Lugo (72, +38,5%) y Ourense (60, +33%), aunque también han anotado incrementos significativos.

Todas las señales indican que los coches chinos seguirán incrementando su presencia en el mercado automovilístico gallego, habida cuenta del crecimiento acelerado que han registrado a lo largo de los últimos años desde su incursión en la comunidad, a comienzos de la presente década. En todo 2023, de hecho, se matricularon solo 875 unidades en Galicia, una cifra que en 2026 previsiblemente se superará este mes de marzo. Entonces solo arañaban un 4% del pastel, una cuota que hoy ya triplican.

Un 2025 de crecimiento

Las marcas made in China continúan abriéndose paso en la autonomía y lo hacen a golpe de modelos competitivos en precio y atractivos en diseño. En 2025, sus ventas acariciaron los 3.500 coches, un 97% más que en 2024, contribuyendo a superar la barrera de las 30.000 matriculaciones que se había puesto como objetivo la Xunta al lanzar la segunda edición del plan de ayudas «Renova o teu Vehículo», en estos momentos activo en su tercera entrega.

Según destacó Faconauto el pasado miércoles en su congreso anual de Madrid, los concesionarios gallegos cerraron el año pasado con 7.085 empleos directos, 192 empresas y 480 puntos de venta, que alcanzaron una facturación total de 2.152 millones de euros, un 4,6% más respecto al ejercicio anterior. La patronal de la distribución de automóviles puso en valor los apoyos impulsados por la Consellería de Economía e Industria, asegurando que han permitido «reforzar la modernización del parque móvil, uno de los grandes retos estructurales del país».