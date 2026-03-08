Las mujeres logran un 3% más de rentabilidad que los hombres en sus inversiones en Trade Republic

La independencia financiera en la jubilación sigue siendo uno de los principales retos para las mujeres en España. Con una pensión media aproximadamente un 30% inferior a la de los hombres, el riesgo de vulnerabilidad económica en la vejez es una realidad. En términos concretos, esto implica que las mujeres perciben de media 7.517 euros menos al año en pensión.

Sin embargo, la situación cambia de forma radical cuando participan en los mercados de capitales. Según un estudio interno realizado por el neobanco de origen alemán Trade Republic, que opera en España con una licencia bancaria propia e IBAN español, las mujeres en obtuvieron de media una rentabilidad anual un 3% superior a la de los hombres en su plataforma en 2025.

“Las pensiones públicas, por sí solas, ya no son suficientes para garantizar el nivel de vida de la mayoría de las personas”, señala Pablo López, Country Manager para España y Portugal en Trade Republic. “Con una pensión media que ronda los 1.000 euros mensuales, muchas mujeres en España se enfrentan al reto de complementar sus ingresos futuros. Es alentador comprobar que una nueva generación de mujeres está invirtiendo con éxito y asumiendo el control de su ahorro a largo plazo”, destaca.

Invierten menos, pero lo hacen mejor

Según detalla la fintech, las causas de la brecha observada en las pensiones son estructurales. Además de la brecha salarial, las estadísticas muestran que las mujeres invierten con menor frecuencia y comienzan a generar patrimonio más tarde. Asimismo, interrumpen con mayor frecuencia su carrera profesional para asumir tareas de cuidados no remuneradas.

De hecho, la plataforma de inversión europea Mintos señala que las mujeres europeas invierten menos que los hombres. Según un informe de la Comisión Europea, las inversoras minoristas europeas controlan actualmente 5,7 billones de euros en activos. Esa cifra podría llegar a 9,8 billones en 2030 si se cerrara la brecha de género, como destaca un estudio de McKinsey.

La mayor rentabilidad observada entre las mujeres en Trade Republic está vinculada, entre otros factores, a un perfil de inversión más diversificado. El peso de los ETFs y fondos indexados en sus carteras es aproximadamente un 20% superior y utilizan planes de inversión un 9% más que los hombres. En consecuencia, muestran un enfoque más sistemático basado en diversificación y aportaciones periódicas.

En España, señala Mintos, el contraste es llamativo: las mujeres ya representan el 41% de los consejos del Ibex 35, pero solo el 25% de los inversores minoristas en bolsa. Sus conclusiones se alinean con las de Trade Republic, pues apuntan que cuando las mujeres invierten, lo hacen mejor que los hombres, con mayor rentabilidad, menos rotación y mejor diversificación, según la CNMV. El talento está. Las barreras de acceso también.

Estrategias para incentivar la inversión

Para incentivar el primer paso y reforzar la importancia del ahorro privado, Trade Republic destinará 20 premios de 7.517 euros como capital inicial invertido en ETFs entre el 8 y el 21 de marzo. Esta cifra representa la brecha media anual de pensión en varios países europeos, entre ellos España. Los premios se asignarán mediante sorteo: diez entre mujeres que abran una cuenta en ese periodo y otros diez a través del programa “Invita a una amiga”, para nuevas clientas que se registren por primera vez en Trade Republic.

Con esta iniciativa, Trade Republic buscará incentivar que más mujeres reduzcan su brecha individual de pensión y refuercen su autonomía financiera a largo plazo