Inditex triplica su tamaño en bolsa cuatro años después de la llegada de Marta Ortega a la presidencia

En agosto de 2021, concedió su primera entrevista en profundidad a The Wall Street Journal. Primera señal de que sería la elegida. Y tres meses más tarde se confirmaba que sería quien asumiera, el año siguiente, la presidencia de Inditex. Pablo Isla salía y ella se limitaría a ser presidenta no ejecutiva, fichando como consejero delegado a Óscar García Maceiras. Pues desde que este tándem entró en acción, el grupo se ha disparado en bolsa. En la primavera de 2022, las acciones estaban sobre los 20 euros, y ahora bailan cerca de los 60 euros, el récord en más de dos décadas de cotización. ¿Qué ven los inversores para apostar tan contundentemente por este nuevo Inditex? Sobre todo teniendo en cuanta que su facturación crece cada vez un poco menos.

Según apunta Javier Cabrera, analista de XTB, el grupo “venía de crecimientos bastantes sanos cuando tuvo que enfrentarse a rachas de crecimientos más reducidas en 2022 y 2023, algo que el mercado penaliza bastante”. Sin embargo, la empresa volvió a remontar. “Con el nuevo liderazgo, tanto de Marta Ortgea, como de Óscar García Maceiras, la estrategia cambia, se ven los frutos y la acción remonta de nuevo” hasta llegar a estos máximos históricos.

Es determinante, en este sentido, que las proyecciones que dan en cada presentación de resultados sean buenas. Los analistas e inversores se fijan más en el porcentaje de crecimiento de los ingresos a tipo de cambio constante, es decir, sin tener en cuenta el impacto que estén ocasionando las fluctuaciones entre divisas. Y se espera que este haya sido de doble dígito este 2025.

Visualización de datos interactiva.

Márgenes "obscenos"

El profesor de IESE Business School, José Luis Nueno, es más directo: el mercado les aúpa porque “no hay fisura”. Ese menor crecimiento en facturación real “sería un problema si viniera acompañado de un deterioro del margen, si estuviesen teniendo que hacer más rebajas para conseguir la venta, pero no es el caso, el margen mejora y es un margen obsceno”, resume. Es de casi el 60%, de acuerdo con la información de los nueve primeros meses de 2025, y creciendo.

A esto se suma el “tener más caja que un banco” (11.300 millones de euros, también con los datos hasta septiembre), que el ascenso de su negocio ‘online’ no está quitando al cliente interés por acudir a la tienda física o que no se hayan “quedado escuálidos por culpa de estas inversiones” en tiendas o en refuerzo logístico. “Se recuperan de las inversiones en un tiempo bastante razonable”, agrega.

Fortalezas

Se apoya el mercado, asimismo, en que la llegada a nuevos mercados o la incorporación de innovaciones en las tiendas como el nuevo sistema de alarmado (un chip casi invisible en las etiquetas) o las cajas autocobro, sigan mejorando la experiencia de compra y traduciéndose en más clientes. Las únicas amenazas que divisan en el horizonte son que el fortalecimiento del euro debilite los ingresos procedentes del mercado americano o que las inversiones en reestructurar las tiendas deterioren su generación de cajas y tengan resultados peores a lo previsto. Nada que contemplen a corto plazo.

Un punto de entrega automatizado en una tienda Zara / Inditex

No mencionan los expertos consultados, aunque seguro que ayuda al optimismo, el reciente revuelo formado al saberse que Zara es quien había vestido a Bad Bunny para su actuación en el intermedio de la Super Bowl (o ‘Súper Tazón’, como viralizó el artista puertoriqueño). No hay forma de arrancar al grupo como se ha cocinado la alianza o quien buscó a quien, solo que lo atribuyen a la notoriedad que tiene Marta Ortega en todo el mundo, y a que ambos buscaban cosas parecidas en un momento parecido. Hay un poco –reconocen– de eso de estar en el lugar indicado en el momento indicado.

Sea como sea, el orgullo es supremo: las múltiples pantallas gigantes que Zara tiene repartidas en sus múltiples vestíbulos se pasaron una semana reproduciendo la actuación en bucle. Ni confirman, ni desmienten; ni validan, ni niegan que se vayan a ir viendo más colaboraciones del estilo, aunque una sonrisa pícara involuntaria les delate.