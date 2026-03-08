Aagesen: “Gran parte de la capacidad de la red eléctrica que está colapsada es por proyectos especulativos”

Las grandes eléctricas llevan tiempo alertando de que la saturación de las redes eléctricas está provocando la pérdida o el retraso de cientos de proyectos industriales, tecnológicos e inmobiliarios por no poder acceder al suministro. Las compañías con redes de distribución y Red Eléctrica de España (REE), gestora del mallado de transporte de alta tensión, han desvelado los mapas de capacidad de sus infraestructuras para poder conectar a nuevos consumidores. Y el resultado es que la inmensa mayoría de los nudos de sus redes (casi el 90% de los enlaces de las redes de distribución y el 75% de la de transporte) ya no tiene capacidad libre para dar más permisos.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, niega que haya una saturación general de la red en el país, pero sí reconoce que hay una parte sustancial de la capacidad de conexión que lo está como consecuencia de prácticas de acaparamiento especulativo. “Lo que está ocurriendo es que hay muchos accesos [concedidos] para proyectos que no son reales”, explica, subrayando que “gran parte de esa capacidad que está colapsada es por proyectos que realmente son especulativos”. Se trata de proyectos fantasma que consiguen el permiso de acceso a la red sólo con la intención de revenderlo o proyectos que piden la conexión por duplicado o por triplicado a la espera de saber en qué nudo consiguen enchufarse.

“Lo que queremos son proyectos reales y solventes que generen interacción en el territorio”, y para ello el Gobierno trabaja en la aprobación de una nueva planificación eléctrica con inversiones multimillonarias para ampliar y mejorar las infraestructuras y poder atender el aluvión de peticiones de conexión. “Hemos lanzado una planificación histórica, con una propuesta de incremento del tope legal de las inversiones de un 62%, que va a suponer incrementos adicionales en las inversiones en distribución de más de 7.700 millones y de más de 3.200 millones en transporte”, explica. “Y la planificación de la red de transporte va a estar dotada con más de 13.500 millones de euros de nuevas inversiones”.

En cualquier caso, Aagesen destaca también la parte positiva que implica que haya un aluvión de peticiones para conectarse a la red en España y la capacidad del país de atraer proyectos industriales. “Algo muy importante es el cambio sustancial que ha ocurrido en este país y que no se ve en otros. En la planificación eléctrica del año 2022 lo que había era mucho apetitivo por conectar generación renovable en España. Pero en la nueva planificación lideran las peticiones de conexión para demanda”, apunta la vicepresidenta. “Son proyectos proyectos industriales que quieren venir a España precisamente porque hay una transformación que hace el sistema energético más competitivo, gracias a esa transición energética que hemos impulsado”.