Los trabajadores del comercio del metal claman a las puertas del Ifevi por un «convenio digno»

Trabajadores del comercio del metal de la provincia de Pontevedra se concentraron este viernes ante el Instituto Feiral de Vigo (Ifevi), coincidiendo con la celebración del Salón del Automóvil, para reclamar un convenio colectivo «digno» y rechazar las propuestas que consideran regresivas planteadas por la patronal, que han provocado la ruptura de las conversaciones.

Las organizaciones convocantes —CIG, CCOO y UGT— tenían previsto inicialmente celebrar una manifestación en los alrededores del Ifevi, pero la protesta fue denegada por motivos de seguridad debido a la proximidad del aeropuerto. Por ello, los sindicatos optaron por realizar una concentración en la entrada del recinto ferial.

La movilización forma parte de la campaña iniciada recientemente para exigir mejoras en las condiciones laborales de unas 10.000 personas empleadas en el sector. Entre los principales puntos de conflicto, los sindicatos rechazan la pretensión de la patronal de eliminar la cobertura del 100% desde el primer día en caso de baja por incapacidad temporal y la propuesta de suspender durante dos años la aplicación del artículo que impide que las empresas absorban los pluses que superen las condiciones salariales fijadas en convenio.

Según explican, esta última medida busca evitar que el personal con mejores condiciones cobre los atrasos y pueda beneficiarse de la subida salarial que se pacte.

Noticias relacionadas

En consecuencia, la parte social ha abandonado la mesa de negociación hasta que esas propuestas se retiren, al considerarlas líneas rojas. Los sindicatos anuncian que continuarán con medidas de presión en las próximas semanas y no descartan convocar una huelga si la patronal no cambia de postura.