El récord de más de 1.100 nuevas altas de migrantes con su propio negocio en el último año salva el empleo autónomo en Galicia del abismo

Transcurrieron ya más de 30 años desde que España dejó de ser un país de emigración hasta consolidarse como uno de los principales receptores de población extranjera. «A lo largo de todo este tiempo, se ha sucedido una renovación constante en las regiones, países de origen y motivos de las migraciones hacia nuestro país», explica el Consejo Económico y Social (CES), «en un contexto geopolítico convulso donde, junto a la demanda de trabajo, cobran importancia otros factores que inciden en la movilidad internacional de personas y su dirección». En el análisis sobre el fenómeno que acaba de publicar, el organismo señala entre esas razones «un peso creciente de opciones políticas abiertamente contrarias a la inmigración, el avance del envejecimiento y la crisis de los cuidados, el impacto de las nuevas tecnologías o los efectos del cambio climático».

Galicia es un ejemplo en la transformación de los flujos migratorios. Pasó de puntillas en el bum de la llegada de extranjeros durante la etapa de la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008 y, aunque el peso de los foráneos en el total de residentes sigue siendo mucho más bajo que en otros territorios —alrededor del 12% nacieron en otro país—, su contribución es clave para mantener la buena salud del mercado laboral autonómico en la intensa fase de expansión pospandemia. Las afiliaciones a la Seguridad Social alcanzaron las 1.083.826 en enero en la comunidad tras un incremento de alrededor de 16.700 en comparación al arranque de 2025. Prácticamente seis de cada diez nuevos cotizantes son extranjeros. Aumentaron en 9.749, hasta llegar hasta un máximo histórico de 76.551. En el caso de los autónomos, un colectivo en grave crisis en Galicia por la falta de relevo generacional, los migrantes concentran el 100% de la creación neta de empleo.

Los trabajadores por cuenta propia alcanzaron los 210.735, según el Ministerio de Trabajo, incluyendo los que pertenecen al régimen especial del Mar. Son 109 menos que en enero de 2025. La caída sería mucho mayor sin los extranjeros, que sumaron 1.154 nuevos autónomos en los últimos doce meses. Una cifra sin precedentes. Los de nacionalidad española, en cambio, se desplomaron en 1.263 y por primera vez se sitúan por debajo del umbral de los 200.000.

El papel de los foráneos como motor del empleo autónomo «no es coyuntural», como recordaba la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA España) en un reciente análisis con la variación en los últimos cinco años. En todo ese tiempo, al colectivo le corresponde el 90% del incremento neto de las afiliaciones. Su futuro «pasa, en gran medida, por la capacidad de atraer, retener y apoyar a los trabajadores autónomos fuera de nuestras fronteras». «Los datos son claros: sin la aportación de los autónomos extranjeros, el sistema se encontraría en una situación crítica», avala Eduardo Abad, presidente de UPTA España en el informe, donde reconoce expresamente a los migrantes como «la columna vertebral» del autoempleo y la opción «para la supervivencia de decenas de miles de negocios».

Sectores y procedencia

Se ve muy claro en los sectores que constantemente alertan de su declive por la falta de interés de nuevos emprendedores. A lo largo del pasado ejercicio, los autónomos procedentes de otros países aumentaron un 25% (300 más) en la construcción en Galicia. En hostelería subieron el 11,9% (223); el 13,3% (106) en servicios personales, el capítulo que integra, entre otros, a peluquerías, tanatorios o lavanderías; el 3,8% (92) en comercio; cerca del 16% (45 cotizantes a mayores) en industria manufacturera; y el 2,8% (23) en transporte y almacenamiento.

Como sucede con los de nacionalidad española, los migrantes cogen también velocidad en otros sectores considerados de alto valor que solían crecer más en puestos de asalariados. Los autónomos extranjeros crecen el 32% (96 cotizantes más) en información y comunicaciones; el 22,1% (125) en actividades profesionales, científicas y técnicas; y el 12,4% (65) en educación.

Por países, los venezolanos encabezan el mayor incremento de autónomos en Galicia en el último año: 182 nuevos. Le siguen los brasileños (116), colombianos (111), chinos (68), italianos (59), cubanos (55), marroquíes (52) y rumanos (42). Sus negocios viajan a los concellos con más actividad económica. La mitad de los migrantes que se han empleado por cuenta propia trabajan en las siete ciudades.