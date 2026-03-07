La pesquera Cooke rearma su oferta por las granjas de Avramar con una 'macroampliación' de capital de más de 230 millones

Es muy probable, a la vista de su trayectoria expansiva, que a la multinacional canadiense Cooke se le hayan resistido pocas operaciones de compra desde que empezó con sus primeras granjas de salmón, en New Brunswick, en el año 1985. La más abultada, si no la única, fue la de Nueva Pescanova: el equipo de Glenn Cooke se retiró del proceso de adquisición en el mes de julio de 2023, como desveló FARO, tres meses después de la apertura de negociaciones en exclusividad con Abanca, accionista de control del grupo gallego, que de momento transita en solitario con nuevo plan estratégico. Aquel revés no hizo parar a Cooke: iría ganando más y más tamaño después con la toma de control de compañías como Slade Gorton, la peruana Copeinca o con polígonos de cría de barramundi en mar abierto de Australia.

Aunque ahora sí está teniendo problemas para consumar sus planes, que pasan por liderar la industria acuícola en aguas del Mediterráneo con la empresa española Avramar como palanca. De hecho, Avramar ya es de su propiedad, tras haber cerrado el acuerdo con el fondo Amerra Capital Partners, lo que convierte a Cooke en propietaria de las granjas tanto de aguas españolas como de Grecia. Pero se ha topado con un grave inconveniente: la banca acreedora de la filial helena —liderada por el Piraeus Bank— optó por un fondo árabe para vender sus créditos, por 230 millones de euros —la exposición de los bancos asciende a 440 millones—, en vez de por el grupo canadiense. Así que Cooke ha reaccionado planteando una ampliación de capital por 235 millones para satisfacer a las entidades financieras, neutralizar a los emiratíes y hacerse con el pleno control de las jaulas de doradas y truchas repartidas por la costa griega.

Es un movimiento de calado por cuando daría al grupo de Canadá la llave de una filial que ronda las 50.000 toneladas de capacidad productiva, frente a las 20.000 toneladas que saca al mercado Avramar desde sus polígonos del Levante español, Baleares y Canarias. De acuerdo a la prensa helena, la facturación solo en Grecia —a través de las firmas Perseus y Andromena— asciende a 320 millones de euros al año. Se trata también de una transacción es muy relevante para la viguesa Grupo Profand, que en 2022 tomó el control de la acuícola Kefalonia Fisheries, especializada también en la producción de dorada, lubina y pargo. Serían competencia directa en proteína y mercados de producción y venta. Avramar tiene también en Grecia tres fábricas de pienso con capacidad productiva de más de 170.000 toneladas anuales.

Entre tanto, según han informado medios como Euro2day o SBC, Aqua Bridge se había comprometido a presentar una carta de garantía por importe de menos de 20 millones de euros, a modo de señal de buena fe, que tenía que haber depositado ya, pero no lo ha hecho. «La falta de depósito de la garantía, a pesar del vencimiento del plazo, plantea dudas razonables sobre la disposición de Aqua Bridge para completar la transacción», han expuesto los medios locales, que ya han calificado este proceso de «telenovela».