La india Captain Fresh formaliza la compra de la atunera Frime
La compañía asegura que mantendrá su estructura, equipos y cultura tras incorporarse a la plataforma global de productos del mar
Redacción
La compañía catalana Frime ha anunciado que su incorporación al grupo Captain Fresh ya es un hecho. La operación supone, en palabras de Pablo Mújica, CEO de Frime, «un paso estratégico en la evolución de Frime» y refuerza la capacidad de la compañía para seguir desarrollando su proyecto empresarial a largo plazo.
Mújica subrayó que la integración no alterará la identidad ni la forma de trabajar de la empresa. «La estructura, los equipos y la cultura de Frime se mantienen intactos», afirmó el directivo, que incidió también en que la firma conservará su compromiso con «la calidad, la sostenibilidad y la excelencia operativa» que han marcado su trayectoria durante décadas.
El consejero delegado enmarcó la operación en una estrategia de expansión con mayor alcance global. Según explicó, la entrada en Captain Fresh permitirá «ampliar las capacidades globales de Frime», acceder a nuevas oportunidades de desarrollo y reforzar su presencia en mercados internacionales, al tiempo que se mantiene el foco en el crecimiento conjunto con clientes, proveedores y socios.
Además, Mújica destacó que esta nueva etapa aportará «mayor solidez al proyecto de Frime» y abrirá nuevas oportunidades para seguir impulsando el crecimiento y la innovación en los próximos años. El CEO agradeció también la confianza depositada en la compañía y expresó su voluntad de seguir fortaleciendo las relaciones y proyectos compartidos en esta nueva fase.
En 2023, en pleno terremoto en el sector pesquero industrial, la compañía tuvo que negociar con la banca un ajuste en el pasivo financiero.
