La incertidumbre sobre el paso de Ormuz sacude el sector energético

El ataque militar bautizado como Furia Épica (Epic Fury, en inglés) por Washington ha sembrado el pánico en los mercados petroleros. El ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán se genera en un contexto de mayor riesgo de escasez de oferta en el mercado mundial. Y las hostilidades ya han pasado factura a los bolsillos: el tanque de gasolina en España se ha encarecido un 1% en pocos días hasta los 1,486 euros por litro, máximos de los últimos ocho meses, según ha avanzado el Boletín Petrolero de la UE.

Así, el bloqueo del estrecho de Ormuz —una franja marítima de 34 kilómetros de ancho en su punto más estrecho que transita uno de cada barril que consume el mundo— ha materializado el gran temor de los mercados en apenas una semana. La incertidumbre geopolítica que ahora rodea la arteria que la CIA identificó como un "salvavidas vulnerable" ha alimentado la volatilidad en los mercados: el barril del Brent avanzó más de un 16% esta semana.

Aunque la hipótesis base de la mayoría de las casas de análisis es que la escalada bélica de Washington sobre Teherán será una contienda breve, el consenso de los estrategas es que una interrupción prolongada del estrecho de Ormuz podría conllevar réplicas catastróficas para el mercado del petróleo y empujar al alza la inflación global. Además, este cierre supondría un tijeretazo para el PIB de los países del Golfo más dependientes del petróleo, sobre todo aquellos que forman parte del Consejo de Cooperación del Golfo (Baréin, Kuwait, Omán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos).

El gas natural a 100 euros por megavatio

El escenario base de Goldman Sachs es un poco más pesimista. Daan Struvyen, analista del banco estadounidense, estima que un cierre de un mes del estrecho de Ormuz podría provocar un repunte del 130% en el precio del gas natural europeo. El banco de inversión calcula que el bloqueo prolongado del estrecho podría elevar el precio del gas europeo a niveles de la crisis energética. Aunque el barril del Brent, la referencia de Europa, marcó los 85 dólares por primera vez desde 2025, la referencia gasista del continente (el TTF holandés) subió con más fuerza tras la escalada, equivalente a una subida del 61% en apenas dos sesiones. Esto supone un salto de los 30 euros hasta los 53 euros por megavatio hora (MWh).

"Una hipotética interrupción prolongada del tránsito del suministro de gas natural a través del estrecho de Ormuz durante más de dos meses probablemente elevaría los precios del gas natural europeo por encima de los 100 euros por megavatio hora, lo que provocaría una destrucción más significativa de la demanda mundial del gas", apunta Struvyen.

Desde Edmond de Rothschild, los analistas concluyen que las fuertes oscillaciones en el gas natural europeo se produjeron después de que Qatar Energy decidiera frenar su producción de gas natural licuado (GNL), siendo el segundo mayor productor de la materia prima. "Un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz sería catastrófico para el suministro de GNL, dada la importancia de Qatar en la oferta global", explican, aunque descartan una crisis energética a la escala de la que provocó la guerra de Ucrania. "Existe un riesgo de aumentos significativos de precios, pero no un riesgo de disponibilidad de recursos como el que se temía cuando se cerraron los gasoductos rusos", concluyen.

Una caída del PIB de Kuwait y Qatar

El declive de los petrodólares también restaría puntos del PIB para las grandes economías del Golfo Pérsico, sobre todo para Kuwait, Qatar, y Omán, los países menos diversificados. "La interrupción del suministro es el principal riesgo para la región", apunta Mali Chivakul, estratega de mercados emergentes en J. Safra Sarasin Sustainable Asset AM. "La situación presupuestaria de estos países se deteriore si la guerra se prolonga. En todos estos la dependencia supera el 50%. Un cálculo aproximado sugiere una pérdida de alrededor de 1,5 porcentuales del PIB por cada dos semanas sin producción del petróleo y gas". Arabia Saudí, la mayor exportadora del crudo en el mundo, tiene más recursos que Kuwait o Qatar y podría desviar sus exportaciones a través de su oleoducto Este-Oeste que discurre por debajo del Mar Rojo.

Stefan Eppenberger, estratega jefe inversiones para la gestora Vontobel, considera que el simple cierre de Ormuz coloca a los mercados en el peor escenario. "Un bloqueo o una interrupción significativa del estrecho representa el riesgo extremo más crítico para la economía mundial", alerta. "En nuestra opinión, el peor escenario para los mercados sería el del estrecho de Ormuz, donde una interrupción podría provocar una subida vertiginosa de los precios del petróleo, un aumento de la inflación y una subida de los tipos de interés por parte de los bancos centrales".

El mercado sigue anticipando que el incendio bélico en Oriente Próximo será de corta duración a medida que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encara a un examen en las urnas. "Consideramos poco probable que Donald Trump permita que Estados Unidos se vea envuelto en un conflicto con Irán, al que se opone la mayoría de los estadounidenses", apunta Jean-Louis Delhay director de inversiones de Crédit Mutuel Asset Management. "Sobre todo porque el aumento de los precios del petróleo socava su lucha contra la presión inflacionista y su apoyo al poder adquisitivo de los hogares".