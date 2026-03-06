El precio de la vivienda registra su mayor subida en 18 años

El precio de la vivienda libre se disparó un 12,7% el año pasado, su mayor subida desde 2007, cuando subió un 9,8%, y un 4,3% por encima del ascenso del año pasado, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este viernes. Con el resultado de 2025, el precio de la vivienda encadena ya doce años consecutivos de incrementos.

El precio de la vivienda nueva subió una media del 11,3% en 2025, también su mayor alza desde 2007, cuando aumentó un 11,9%, y tasa cuatro décimas superior a la de 2024. Con el incremento del año pasado, el precio de la vivienda nueva acumula también 12 ejercicios de alzas.

Por su parte, el precio de la vivienda usada se disparó un 12,9% en 2024, también su mayor alza desde 2007, cuando creció un 8,2%. Con este repunte, que supera en casi cinco puntos al de 2024, la vivienda usada también acumula 12 años de subidas.

Todas las comunidades suben por encima del 10%

Todas las comunidades autónomas elevaron el precio de la vivienda en 2025 y todas lo hicieron a un ritmo de dos dígitos. Los mayores incrementos medios se registraron en Murcia (+14,3%), Aragón y Castilla y León (+14% en ambos casos) y La Rioja (+13,9%).

Les siguieron Asturias (+13,5%), Madrid (+13,4%) y Andalucía (+13,1%). En las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, el precio medio de la vivienda libre se incrementó también por encima del 13% en 2025 (+13,6% y +13,4%, respectivamente).

Los avances medios más moderados de precios en 2025 se dieron en Cataluña (+11,3%), Castilla-La Mancha (+11,5%) y Cantabria y Canarias, donde los precios se encarecieron un 11,8% en ambas regiones.

El precio de la vivienda sube a ritmos de la burbuja

En el cuarto trimestre de 2025, el precio de la vivienda libre subió un 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior, una décima más que en el trimestre previo y su tasa más elevada desde el primer trimestre de 2007, cuando se superó el 13% de incremento.

Con la subida del cuarto trimestre del año pasado, el precio de la vivienda libre acumula 46 trimestres consecutivos de alzas interanuales.

Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda nueva subió un 11,2% en el último trimestre del año pasado en comparación con el cuarto trimestre de 2024, tasa 1,5 puntos superior a la del trimestre precedente y la más elevada desde el segundo trimestre de 2025.

Por su parte, el precio de la vivienda usada se incrementó un 13,1% en tasa interanual, tres décimas menos que en el trimestre previo.

Por comunidades autónomas, todas presentaron en el cuarto trimestre de 2025 tasas interanuales positivas. Seis de ellas presentaron ascensos superiores al 14%, especialmente Castilla y León (+15,3%).