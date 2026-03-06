Las patronales del metal de Pontevedra proponen una subida salarial máxima del 11% en 5 años

Después de los encuentros telemáticos por las tensiones entre patronales y sindicatos a raíz de las protestas de los trabajadores de la rama comercial, la normalidad regresa a la negociación del próximo convenio del metal de la provincia de Pontevedra, que afecta a unos 28.000 trabajadores del sector. Entre otros asuntos, en la reunión celebrada este viernes se abordó el tema estrella de la subida salarial. Las patronales propusieron una mejora que califican de «importante» en un convenio que, insisten, iría a cinco años, según Enrique Mallón, portavoz de Asime. «Podríamos llegar a ofrecer entre un 10 y un 11% de incremento» acumulado en todo el periodo de vigencia, asegura, lo que supone una revalorización aproximada de un 2% anual. Como condición, solicita que «se mantenga la misma jornada laboral que tenemos actualmente», declara Mallón.

Los sindicatos aspiran a un acuerdo de menor duración —entre dos y tres años— y su último reclamo fue una subida laboral del IPC y un 5% más en el próximo convenio. Cristian González, secretario comarcal de UGT, tilda el porcentaje ofrecido como «irrisorio» y mantiene su intención de conseguir una reducción de jornada a las 37,5 horas semanales, en paralelo a la aspiración del Gobierno para todo el mercado laboral. «Está demostrado que no por más jornadas eres más productivo. Ya que ellos tenían claro que no querían bajar la jornada laboral, esperábamos que el incremento salarial fuera tan grande como para tener esa pretensión y fue una decepción», manifiesta González. «Lamentablemente, las posturas siguen muy alejadas debido a la falta de avances en puntos clave para nuestra plantilla, como la clasificación profesional», asegura Santi García, representante de CC OO.

En la desconexión digital, la regulación de los sistemas de geolocalización, junto con otras medidas de conciliación y compensaciones se profundizará en las siguientes reuniones. Ante la falta de personal cualificado que tanto lamentan las tres patronales del sector, el portavoz de UGT subraya que «para conseguirlo hay que tener unas buenas condiciones que animen a que más trabajadores se metan en el sector del metal» y le recuerda a las empresas que «para seguir siendo un convenio de referencia hay que demostrarlo».