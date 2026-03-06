Muere José Antonio Suárez-Llanos, referente del sector pesquero gallego, a los 71 años
El exgerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo fue una figura clave en la defensa de la pesca gallega en España y en la Unión Europea
José Antonio Suárez-Llanos Rodríguez, exgerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo y figura destacada del sector pesquero gallego, falleció este viernes a los 71 años. Su trayectoria lo convirtió en una voz de referencia en España y en la Unión Europea en defensa de la pesca.
Nacido en Vigo, mantuvo siempre un fuerte vínculo con la ciudad. Licenciado en Empresariales y profesor universitario en sus primeros años, orientó pronto su carrera hacia el ámbito pesquero, al que dedicó más de tres décadas.
Desde la Cooperativa de Armadores de Vigo participó en algunos de los momentos clave del sector, como la crisis del gasóleo, el cierre del caladero de Namibia o la guerra del fletán. Defendió una pesca responsable, basada en criterios científicos, y trabajó también en el Consejo Económico y Social de España. Fue, además, el primer español en presidir la Asociación Europea de Organizaciones de Productores de Pesca.
Con su fallecimiento, Vigo pierde a una de las figuras más influyentes en la defensa del mar y de la pesca gallega. Su funeral se celebrará este sábado a las 20.30 horas, en la capilla del tanatorio de Emorvisa (Pereiró), previa a la incineración de sus restos mortales.
