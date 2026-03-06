La escalada de las bajas laborales se frena en Galicia, que mantiene aún la mayor prevalencia del país: casi 1.000 casos al día

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trasladó a sindicatos y empresas a principios del mes pasado la puesta en marcha «de manera inminente» del Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal. El fortísimo incremento de las bajas laborales se ha convertido en tema candente del mercado laboral, con críticas de los representantes de los trabajadores por la posible relajación de las políticas de prevención de riesgos y las sobrecargas para los empleados y quejas de las patronales ante el supuesto ascenso del absentismo sin causa justificada. Ambas partes sí coinciden en una de las más que probables razones: la congestión de los servicios sanitarios y la larga espera por las pruebas de diagnóstico.

Con la decisión de monitorizar la evolución en el seno de la Mesa del Diálogo Social, el Gobierno quiere «mejorar la salud y la recuperación» de los trabajadores y «promover una gestión más eficaz de esta prestación». Que es «enormemente compleja», como subraya el departamento liderado por Elma Saiz, por la participación de diferentes agentes: desde la propia Seguridad Social, a los profesionales de la sanidad, pasando por las mutuas colaboradoras y las mismas empresas, «que son cruciales en la promoción de la salud laboral».

En Galicia se iniciaron 323.195 procesos de incapacidad temporal entre enero y noviembre de 2025, según el balance que acaba de actualizar la Seguridad Social. Son casi 1.000 de media al día. La comunidad rompe con la tendencia general del país. Las bajas caen un tibio 0,1% en comparación con el mismo periodo de 2024 (323.622). De mantenerse la bajada, sería el segundo ejercicio consecutivo de recorte de los procesos. En todo 2024 alcanzaron los 349.333; los 350.529 en 2023; y en 2022 superaron los 505.000.

A la cabeza de las subidas

Solo merman también en otra comunidad, en Extremadura, el 0,9% (96.756). En el conjunto del país, en cambio, las incapacidades temporales arrastran un alza del 4%, hasta las 8,8 millones, a falta del último mes para tener la radiografía compleja de 2025. Destacan la subidas registradas en Canarias (15,8%), Baleares (6,1%), Murcia (5,4%), Comunidad Valenciana (4,9%) y Andalucía (4,7%).

Eso sí, Galicia se mantiene como el territorio con mayor prevalencia. Por cada 1.000 trabajadores hubo 77,55 procesos de incapacidad temporal. El indicador llega a 81,08 en la provincia de A Coruña y 79,43 en Lugo. En Pontevedra se situó en los 79,49 casos; y en 70,57 en Ourense. La media nacional fue muy inferior, de 58,08 bajas por cada 1.000 afiliados a la Seguridad Social.

78,35 días

La inmensa mayoría recibieron el alta (311.802). Entre esos procesos ya finalizados, la duración media fue de 78,35 días, dato únicamente superado por Extremadura (78,66). De media, en el conjunto del Estado las bajas duraron 43,27 días. La prolongación de la situación de incapacidad se dispara a 138,44 días entre los autónomos gallegos (25.686 nuevos procesos); y a 194,16 entre los trabajadores del régimen del mar (4.687 bajas más).

Saiz insistió de nuevo ayer en apartar el foto de los trabajadores. «No es su responsabilidad», defendió la ministra, durante un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum. «Es un factor que se produce en otros países de la UE. Hay muchas más personas trabajando. También se han incrementado exponecialmente los salarios», remarcó. En paralelo, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española alertó del impacto económico «muy relevante» del absentismo y considera «imprescindible» abordar una solución conjunta con todas las partes implicadas.