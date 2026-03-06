La aceleradora de «startups» del motor gallego arranca su novena edición con ayudas de más de 600.000 euros por empresa

Business Factory Auto & Mobility (BFA) arrancó este viernes su novena edición por todo lo alto. La plataforma que sirve de impulso a las startups del motor gallego ha abierto el plazo para que las empresas emergentes del sector puedan inscribirse en su nueva convocatoria, tanto para acelerar su crecimiento como para consolidarse, con apoyos financieros directos de hasta 625.000 euros por compañía.

«El enfoque de esta edición se orienta a identificar iniciativas altamente alineadas con necesidades reales del ecosistema empresarial, con potencial de validación en entornos industriales, capacidad de generar empleo cualificado y contribuir a la generación de riqueza y actividad tecnológica en la comunidad autónoma», exponen en un comunicado los promotores del programa, entre los que se encuentran la Xunta de Galicia, a través del Igape y Xesgalicia, Ceaga, Stellantis, Consorcio de la Zona Franca de Vigo y Vigo Activo.

Entre las áreas tecnológicas más atractivas, BFA identifica nichos como la automatización industrial y la robótica; la IA generativa y la personalización inteligente; o el vehículo autónomo y conectado, así como el eléctrico. De igual modo, interesan las empresas relacionadas con el diseño y el desarrollo de componentes innovadores, la seguridad integral o el concepto Green Factory, ligado a la sostenibilidad y eficiencia energética de las plantas productivas.

Instalaciones para trabajar y una red de contactos

Además de los apoyos financieros directos, las startups seleccionadas por el programa dispondrán de un espacio de trabajo para acelerar o consolidar su proyecto, en función de su grado de madurez. También contarán con asesoramiento y formación profesional a partir de una red de contactos que les permitirán incorporarse fácilmente al sector de la automoción gallega.

El plazo de inscripción abrió este viernes y podrán cursarse solicitudes hasta el próximo 8 de abril. Hasta la fecha, incluyendo el recorrido de Business Factory Auto & Mobility desde su primera hasta su octava edición, esta iniciativa ha contribuido a crear 92 compañías, 680 empleos y una actividad económica asociada por valor de 55 millones de euros, en términos de facturación.