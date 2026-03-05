El precio de la gasolina coge máxima velocidad: dos estaciones gallegas, entre las 30 más caras de la península

El precio del barril de Brent, que es el indicador de referencia en Europa para el coste del petróleo, ha amanecido este jueves por encima de los 79 dólares. La guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha descabezado el régimen de los ayatolás, amenaza con seguir inflamando su cotización: antes de los ataques de la pasada semana el Brent se encontraba en el umbral de los 66 dólares. Esta paz ha rematado, también en los mercados, y la previsión es que los precios continúen medrando.

Este escenario se ha trasladado rápidamente a las estaciones de servicio y hay gasolineras en la península en las que el litro de gasolina 95, que es el carburante más utilizado por los coches de reciente matriculación, se asoman sin pausa hasta los 2 euros. De acuerdo a la información actualizada del Ministerio para la Transición Ecológica, con valores de hoy mismo, hay dos establecimientos en Galicia que se sitúan entre los 30 más caros de España (sin contar Baleares). Se trata de una doble estación de servicio en Sanxenxo, con surtidores a ambos lados de la carretera provincial 504, operada por BP: la gasolina 95 cotiza a 1,729 euros el litro.

En el ranking de las 100 más caras —de las más de 6.800 que actualizaron sus precios a fecha de este jueves en geoportal de gasolineras del Gobierno— hay otras siete ubicadas en la comunidad. La siguiente en el ranking está en Santiago, en el Polígono del Tambre, operada por Staroil y que vende el litro de gasolina a 1,699 euros. A continuación está otra de Staroil de San Cibrao das Viñas, con el mismo coste que presentan otras de Staroil de Cambados, Poio, Lalín y la Autovía do Barbanza (a la altura de Dodriño). La última, a 1,699 euros el litro, se ubica en A Baña y es de Cepsa.

De acuerdo a las mismas cifras oficiales, la gasolina 95 se pagó de media en Galicia en enero a 1,438 euros el litro.