El conflicto en Oriente Próximo complica llenar el depósito en Galicia: estas son las gasolineras más baratas y más caras de cada provincia

La guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha descabezado el régimen de los ayatolás, ya se nota en el precio del barril de petróleo y amenaza con seguir encareciendo el ir a llenar el depósito.

Según la información del Ministerio para la Transición Ecológica, ya hay gasolineras en la península en las que el litro de gasolina 95 se acerca a los 2 euros, En el caso de Galicia, dos establecimientos se encuentran entre los 30 más caros de España.

Ante esta situación y la previsión de que esto no mejore a corto plazo, conviene tener en mente cuáles son las gasolineras más baratas (y las más caras) de cada provincia gallega.

Gasolineras más baratas en Pontevedra

Dentro de la provincia de Pontevedra, el precio más bajo para la gasolina 95 es de 1.429 euros, mientras que el área de servicio con el más cara (y la segunda con el precio más alto de la comunidad) tiene la gasolina a 1.729 euros. Las tres gasolineras más económicas las encontramos en Forcarei, Vilagarcia y Vigo; dejándonos el siguiente ránking:

Forcarei: 1.429 euros. Gasolinera Coafor, rúa Regueira nº47. Abierta de lunes a viernes de 09.00 horas a 20.00 horas y sábados de 09.00 horas a 14.00 horas.

Abierta de lunes a viernes de 09.00 horas a 20.00 horas y sábados de 09.00 horas a 14.00 horas. Vilagarcia: 1.429 euros. Gasolinera Alcampo, Av. As Carolinas nº25 . Abierta de lúnes a sábado de 08.00 horas a 23.00 horas y domingos de 09.00 horas a 23.00 horas.

. Abierta de lúnes a sábado de 08.00 horas a 23.00 horas y domingos de 09.00 horas a 23.00 horas. Vigo: 1.459 euros. Gasolinera Alcampo Vigo, Av. de Madrid. Abierta 24 horas de lunes a domingo.

Dentro de la provincia, la gasolinera con el precio más alto la encontramos en Sanxenxo, en la gasolinera BP de la carretera PO-504 en el km 0,4; con un precio de 1.729 euros.

Ourense

En la provincia ourensana encontramos dos establecimientos de la misma comapañía con un precio 20 céntimos inferior al mínimo de Pontevedra: 1.409 euros. En cuanto a las ubicaciones de las tres estaciones de servicio más baratas, estas se localizan en Ourense ciudad, Seixalbo y Barbadás; quedando la lista así:

Ourense: 1.409 euros. Gasolinera Plenergy, rúa Marcelo Macias nº142 . Abierta 24 horas de lunes a domingo.

. Abierta 24 horas de lunes a domingo. Seixalbo: 1.409 euros. Gasolinera Plenergy, rúa Canizo. Abierta 24 horas de lunes a domingo.

Abierta 24 horas de lunes a domingo. Barbadás: 1.429 euros. Gasolinera Galpa en el kilómetro 0,7 de la N-540. Abierta 24 horas de lunes a domingo.

La gasolina 95 más cara de la provincia están en la gasolinera Staroil de San Cibrao das Viñas, con un precio de 1.699 euros.

A Coruña

Los habitantes de A Coruña empatan con los de Ourense en el tercer puesto de gasolinas más caras. De la misma forma, cuentan con el precio más bajo de las tres provincias con el litro de gasolina a 1.369 euros en Ferrol, seguida de dos establecimientos también económicos en Vimianzo y A Brea:

Ferrol: 1.369 euros. Gasolinera Alcampo, Polígono de A Gandara . Abierta 24 horas de lunes a domingo.

. Abierta 24 horas de lunes a domingo. Vimianzo: 1.449 euros. Gasolinera Fast Fuel, Polígono de A Calle . Abierta 24 horas de lunes a domingo.

. Abierta 24 horas de lunes a domingo. A Brea: 1.45 euros. Gasolinera EESSBENZA en el kilómetro 6,2 de la carretera CP-7804. De lunes a domingo de 07.00 horas a 23.00 horas.

Los vecinos de A Baña son los que mayor desembolso tendrán que hacer con un coste 1.699 euros por lito de gasolina en la gasolinera Cepsa de la carretera LC-444.

Lugo

La provincia lucense se hace con el podio del litro de gasolina más caro a día de hoy con el litro a 1.739 euros. Sin embargo, los vecinos de Muxa de Arriba, A Pobra y Castroverde podrán repostar a un precio más asequible:

Lugo: 1.379 euros. Gasolinera BP, lugar Muxa de Arriba (parroquia de Muxa) . Abierto 24 de lunes a domingo.

. Abierto 24 de lunes a domingo. Navia de Suarna: 1.399 euros. Gasolinera Libre, lugar Penasincera (parroquia de Galegos) . Abierto de lunes a domingo de 09.00 horas a 23.00 horas.

. Abierto de lunes a domingo de 09.00 horas a 23.00 horas. Castroverde: 1.408 euros. Gasolinera Ariosa, Polígono industrial de Castroverde, nº20. De lunes a sábado de 09.00 horas a 21.00 horas y domingos de 10.00 horas a 20.00 horas.

La gasolinera Abelleira en Ribadeo es la más cara de Lugo —y de Galicia en el momento de redactar esta noticia— con un precio de 1.739 euros.