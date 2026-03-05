El diésel alcanza ya su precio más alto en dos años y medio tras el acelerón por la guerra en Oriente Medio

Las tensiones geopolíticas internacionales impactan de lleno en el precio de los carburantes. El gasóleo alcanza de media los 1,61 euros por litro en las estaciones de servicio de Galicia, de acuerdo con la información actualizada del Ministerio para la Transición Ecológica hasta este jueves. Se trata del valor más alto desde octubre de 2023. También la gasolina 95 pisa el acelerador, registrando el dato más elevado desde hace un año: 1,58 euros por litro.

Aunque el valor de ambos combustibles aumenta, el diésel se dispara más. Sube un 14% con respecto a la media de enero (1,41 euros). En el caso de la gasolina, que en el arranque del año tenía un precio mayor que el gasóleo (1,45 euros el litro), el alza fue del 9%.

Pontevedra se coloca como la provincia más cara para repostar gasolina (1,59 euros por litro), mientras que en diésel empata con Ourense (1,62 euros), donde la gasolina cuesta de media en estos momentos 1,57 euros. El litro de gasóleo en A Coruña llega a los 1,61 euros y 1,58 la gasolina, los mismos costes que tiene en Lugo.

El precio de los carburantes en Galicia continúa, hasta el momento, por debajo de los precios medios de la Unión Europea —1,72 euros por litro la gasolina y 1,66 el gasóleo—. Solo en la última semana, coincidiendo con el estallido de la guerra de EE UU e Israel contra Irán, la gasolina repuntó en España el 1,02% y el 1,26% el diésel, situándose de media en los 1,486 y los 1,441 euros por litro, respectivamente. Acumulan ya siete semanas consecutivas al alza, según el boletín petrolero de la Unión Europea publicado este jueves que recoge datos hasta el 2 de marzo.

Los precios de los carburantes repuntan tras el encarecimiento del petróleo brent, el de referencia en Europa, aunque los datos del último boletín petrolero de la UE todavía solo recogen tres jornadas en las que puede reflejarse el posible impacto de la inestabilidad generada tras el ataque de Estados Unidos a Irán, que se produjo el día 28 de febrero.

El encarecimiento del combustible responde a una combinación de factores globales. Especialmente, se atribuye a estos ataques a las industrias petroleras en Oriente Medio —una de las regiones clave para el suministro mundial de petróleo— disparan la incertidumbre en los mercados energéticos provocando un incremento en el precio del crudo y del gas. Cuando el precio de estas materias primas aumenta, lo hace también el del combustible refinado. Se refleja así en el coste final que se observa en las gasolineras, bajo la sombra del denominado «efecto cohete-pluma»: lo rápido que suben los precios en las estaciones de servicio cuando el petróleo cotiza al alza y lo mucho que tardan en abaratarse en caso contrario.

Incertidumbre

Manel Montero, director del grupo de gasolineras Moure, destaca en declaraciones a la agencia EFE el aumento en los precios internacionales del petróleo Brent, el de referencia en Europa, que supera ya los 80 dólares por barril. Advierte que el enfrentamiento en Oriente Medio «puede suponer una subida de entre 8 y 12 céntimos por litro si continúa la tensión». Por su parte, los analistas de la gestora AllianceBernstein recuerdan que estos conflictos provocan a menudo un aumento de precios a corto plazo, presentando un impacto económico limitado.

A pesar de esta intensa subida, el precio de los carburantes todavía no alcanza los máximos registrados en 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania, cuando el importe de ambos combustibles rozaba los dos euros. Fue una de las mayores crisis energéticas de la historia reciente, que provocó un fuerte ascenso del coste del gas, del petróleo y la electricidad debido a la dependencia de los países europeos de los recursos rusos. El Gobierno se vio obligado a intentar ponerle freno a la situación. Estableció bonificaciones extraordinarias de 20 céntimos por litro para paliar el aumento de los precios.