Cierra la cadena de panaderías Porto, con obrador en Vigo y media docena de despachos
Entró en concurso de acreedores voluntario en noviembre
El BOE publica hoy la apertura de la fase de liquidación
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves el auto que da apertura, a petición de la empresa, a la fase de liquidación de Porto Panaderos. La sociedad fue constituida en el año 1990 y constaba de obrador propio en Vigo, así como media docena de despachos en la ciudad. El mismo auto, firmado por la letrada de la Administración María Luisa Sánchez Garrido, determina la disolución de la mercantil, así como «el cese de los administradores sociales u órgano de administración social de la sociedad concursada que serán sustituidos por la Administración concursal».
Porto Panaderos entró en concurso de acreedores el pasado mes de diciembre de forma voluntaria —no a instancias de algún acreedor—, pero instó su liquidación con fecha del 12 de febrero. Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, del año fiscal 2024, anotó unas ventas de 1,53 millones de euros, un 25% menos que el ejercicio anterior. Sufrió unas abultadas pérdidas, superiores a los 400.000 euros —el ebitda fue negativo en 411.000 euros—, con un agujero patrimonial de más de 1,9 millones de euros.
Contaba, también según estas cuentas anuales, con una plantilla de 38 personas. De acuerdo a su página web, el obrador operaba en la parroquia viguesa de Sárdoma, con despachos en Bouzas, Travesía de Vigo o Sanjurjo Badía. En los últimos días, trabajadores de la empresa han informado a clientes del cierre de la cadena, según indicó uno de ellos a este periódico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una viguesa denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí «por su salud»
- Gaiarooms compra el Hotel Ipanema y lo transformará en el primer «alojamiento digitalizado» de Vigo
- De escapista a solidario: Pinki, el perro gallego que se hizo viral por plantarse en la plaza del pueblo
- Muere un trabajador tras caer desde una escalera en Mos
- «Cuando un niño te abraza y llora porque te vas, no hay palabras para describirlo»
- La otra represalia de EE UU contra España: el adiós al caladero de Boston para 70 pesqueros gallegos
- Una jueza de Vigo avala que las comunidades de propietarios prohíban las mascotas
- EE UU se afianza como el gran vendedor de petróleo y gas a Galicia con una factura de 1.200 millones, a costa de México, Libia y Rusia