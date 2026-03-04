Wofco atrapa el «número 3» de la industria pesquera española con ventas por 560 millones y más músculo en EE UU

Hace ya muchos años que la industria española de elaborados de productos del mar perdió la vergüenza a dar sorpresas y exhibir sorpassos. Si hasta los años 2013 y 2014 el Grupo Pescanova miraba año tras año a su competencia desde el torreón inexpugnable del número 1 —aunque con cuentas maquilladas, eso sí, dictaminado por sentencia firme en el Supremo—, los rankings por cifras de negocio ahora sí que van mudando, tanto por la irrupción de nuevos proyectos como por la desaparición de otros, otrora considerados intocables. Actores de máxima relevancia como Worldwide Fishing Company (Wofco), Lanzal, Frioantartic, Cabomar o Profand o bien no existían en aquel momento o aparecían diluidos en el listado de las top del sector, ya fuera por facturación o por toneladas. Otros —Grupo Botas, Atunlo, Pescados Rubén, Grupo Amasúa, Videmar— o perdieron fuelle o, en su mayoría, bajaron la persiana.

La multinacional que preside Enrique García Chillón, pese a que sus inicios se remontan al recientísimo 2011, ha arrebatado el número 1 a Nueva Pescanova, a falta de conocer los datos consolidados del año pasado, sobre el que no se espera un retorno de los de Chapela al primer puesto. Y otro grupo, todavía incluso más joven, acaba de asentarse en el número 3, con firmes garantías para continuar avanzando. Se trata de la ya mencionada Wofco, que se anotó un incremento interanual de un 27% en las ventas, hasta los 559 millones de euros, en plena digestión de la compra de Fandicosta y Bonfrig. De modo que, teniendo en cuenta estos valores —divulgados por el portal Alimarket—, Wofco ha rebasado, con nota, a Grupo Iberconsa. En definitiva, la tríada que ocupa el podio es Profand, Nueva Pescanova y, en su décimo aniversario, el proyecto de los socios Borja Tenorio, Alberto Barreiro, Kunming Yang y Giansandro Perotti.

Este 2026 en curso se presenta, además, como una nueva palanca de crecimiento para la compañía teniendo en cuenta la entrada en funcionamiento de la factoría de Paraguay —a través de la participada South Atlantic Company— y la incorporación a su perímetro de consolidación de Central Lomera Portuguesa (CLP), fruto de una alianza, entre Marfrío y la desaparecida Atunes y Lomos (Atunlo), que terminó como el rosario de la aurora. CLP, como divulgó este periódico, cerró el año pasado con 10 millones de euros en ventas; la factoría paraguaya, asentada en un polígono industrial de Hohenau, tendrá capacidad para la transformación de 37 toneladas diarias de langostino y está enfocada para los mercados europeo y norteamericano.

Los soportes

Ha habido tres pilares que explican esta última eclosión de Wofco, que había cerrado 2024 con más de 440 millones de volumen de negocio (equivale a un incremento interanual del 27%). En primer lugar, el propio segmento de los túnidos, en el que ha navegado con soltura desde sus inicios: el socio Perotti tiene una flota de más de una quincena de buques cerqueros congeladores, además de los dos —Ría de Aldán y Aleshka— que opera la propia empresa.

Pero es que ya a mediados del pasado ejercicio Wofco empezó a comercializar la producción de la lomera de Marfrío, así que la compra de CLP persevera en su lógica de verticalización de procesos productivos. La sociedad también ha aprovechado al máximo las potencialidades de Fandicosta de cara a la división retail —gracias, por ejemplo, a su maquinaria para el envasado bandejas de atmósfera protectora— y la comercialización exclusiva de las capturas de la armadora Bluewild. La factoría, adquirida durante el proceso de liquidación del grupo que dirigía Ángel Martínez Varela, ha rebasado las 50 toneladas de producción diarias.

Otro de los activos que asumió Wofco entonces fue Bonfrig Ultracongelados —su nave en Vilagarcía pasó a manos de Profand—, cuya marca también explota.

Noticias relacionadas

La última pata está en la huella del mercado de Estados Unidos, donde Wofco se ha hecho fuerte y es uno de los operadores españoles de peso, junto con Profand, Nueva Pescanova o Mascato. De acuerdo a la información facilitada por la dirección, el grupo con sede en Moaña cerró un pedido millonario hace unos meses con la cadena minorista Trader Joe's, que cuenta con cerca de 640 puntos de venta en el país. Walmart, con más de 4.600 establecimientos, es otra de las operadoras de distribución de EE UU con oferta made in Galicia.