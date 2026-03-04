El paro de la Unión Europea bajó en enero hasta el 5,8%

La tasa de paro de la Unión Europea fue del 5,8% en el mes de enero de 2026, una décima menos que el mes precedente, con España como segundo país del bloque con mayor índice (9,8%) sólo superado por Finlandia (10,2%), según los datos que publicó este miércoles Eurostat.

Entre los países de la zona euro, el desempleo también bajó una décima, desde el 6,2% en diciembre, hasta el 6,1% en enero.

Tras Finlandia y España, los países de la UE con mayores tasas de desempleo fueron Suecia (8,7%); Francia y Grecia (ambos con un porcentaje del 7,7%); Dinamarca (7,5%); Letonia y Luxemburgo (ambos con un 6,9%); Bélgica y Lituania (los dos con un 6,4%); Estonia (6,3%) y Rumanía (6%), todos ellos por encima de la media del bloque, que fue del 5,8%. Por debajo de la media se situaron Portugal, Austria y Eslovaquia (5,6%); Italia (5,1%); Irlanda (4,7%), Croacia y Hungría (4,5%); Chipre (4,2%); Alemania y Países Bajos (4%); Eslovenia (3,9%); Malta (3,4%), República Checa (3,2%); y Polonia y Bulgaria (3,1%).

En cifras absolutas, estos datos apuntan a que 12,9 millones de ciudadanos de la UE carecían de un puesto de trabajo en enero, de los cuales 10,7 millones viven en países de la zona euro. En comparación con el mes de diciembre de 2025, el número de desempleados se redujo en 185.000 personas en la UE y en 184.000 en la eurozona, mientras que si se compara la cifra con el mes de enero de 2025, el desempleo descendió en la UE en 274.000 ciudadanos y en 273.000 entre los países de la moneda única, que desde inicios de este año incluye también a Bulgaria.

Con respecto a la población joven, la UE contaba en enero con 2,9 millones de menores de 25 años sin trabajo, lo que representó una tasa del 15,1% (una décima inferior a la del mes anterior), de los cuales 2,3 millones son ciudadanos de la zona euro (una tasa del 14,8%, dos décimas menos que en diciembre de 2025).

El desempleo femenino también bajó una décima en enero de este año, con respecto al mes anterior (del 6,1% al 6%), igual que lo hizo el masculino (del 5,8% al 5,7%). Ocurrió lo mismo entre los países de la zona euro, donde la tasa de desempleo femenina descendió en enero hasta el 6,3%, frente al 6,4 % en diciembre, y la masculina bajó hasta el 6%, respecto al 6,1% del mes anterior.