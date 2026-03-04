Pymar aplaude la aprobación de la Estrategia Marítima Industrial de la UE: «Seremos un aliado leal»

La consejera delegada de Pequeños y medianos Astilleros (Pymar), Almudena López del Pozo, ha mostrado su satisfacción por la aprobación por Bruselas del plan para reforzar el sector naval europeo e impulsar la competitividad de sus puertos, que se alinea con las aportaciones formuladas por la compañía durante su proceso de elaboración. En un comunicado, López del Pozo consideró que se "abre una nueva etapa en la que la UE apuesta de manera decidida por fortalecer el liderazgo de la industria naval europea".

Asimismo, aseguró que Pymar "será un aliado leal en la coordinación de las medidas, instrumentos y mecanismos concretos que permitan su implementación efectiva".

Almudena López del Pozo, CEO de Pymar. / Marta G. Brea

La nueva Estrategia Marítima Industrial de la UE se trata de una hoja de ruta, impulsada a partir de la mission letter dirigida por Ursula von der Leyen al comisario de Transporte Sostenible y Turismo en septiembre de 2024, que responde a una demanda sostenida por Pymar, que pasa por dotar al sector de un marco estratégico actualizado que refuerce la competitividad internacional de la industria naval europea ante el actual contexto geopolítico y su papel esencial en la autonomía estratégica del continente.

A juicio de la compañía, esta estrategia «llega en un momento crítico para el sector naval europeo». «Frente al aumento de la competencia internacional, intensificada por la proliferación de medidas distorsionadoras del mercado adoptadas por terceros países, este plan establece un marco político europeo que protege e impulsa la industria marítima, reforzando su capacidad de innovación, su liderazgo tecnológico limpio y digital, y su competitividad global», ha zanjado en el mismo comunicado.