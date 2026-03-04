Las K9 de Vigo aúpan a Stellantis como líder nacional de ventas de furgonetas

Stellantis vuelve a demostrar un año más que no hay una sola compañía que pueda hacerle frente en el segmento de los vehículos comerciales en España, que ha dominado de nuevo en un 2025 en el que acarició las 69.000 matriculaciones (68.820 para ser exactos) de sus marcas Citroën, Fiat, Opel y Peugeot, ensambladas en la factoría olívica de Balaídos bajo el proyecto K9. Se trata de un nuevo récord que la compañía anunció y celebró este miércoles en un acto organizado en el Parador de Baiona, a escasos kilómetros de Vigo y de la planta más productiva y eficiente del conglomerado automovilístico. Así dan fe de ello los más de 559.000 turismos y vans que produjo el año pasado.

En el seno del evento, el grupo detalló cómo su división de furgonetas (Stellantis Pro One) ha conquistado otra vez el mercado nacional, en el que ha experimentado un crecimiento interanual del 13% y ha logrado arrancar una cuota del 36,8%. En otras palabras, que prácticamente dos de cada cinco vehículos comerciales vendidos en el país el pasado ejercicio portan alguna de sus insignias. Especial mención a su gama 100% eléctrica, que superó las 3.000 unidades puestas en circulación, un 30% más que en 2024. La firma también despachó 4.400 vehículos transformados, un 20% más, y más de 14.000 que previamente había sometido a procesos de personalización.

Laforge alaba la «excelencia»

Balaídos es la cuna de algunos de los modelos más importantes que Stellantis distribuye en España. La planta olívica ensambla un promedio de 1.200 vehículos comerciales ligeros al día de Peugeot (Rifter/Partner), Citroën (Berlingo), Opel/Vauxhall (Combo Life/Cargo) y Fiat (Dobló). Precisamente el pasado mes de octubre, la factoría lograba el hito de producir su K9 número dos millones. En un acto celebrado en el centro vigués, el entonces responsable de Stellantis Pro One, Emanuele Cappellano, ahora director de operaciones de Stellantis en Europa, aseguraba que era fruto del «excelente trabajo realizado por los equipos, a lo largo de los años, y de su fuerte compromiso con la calidad y la eficiencia».

Vehículos comerciales ligeros de Stellantis, todos producidos en Vigo (Citroën, Fiat, Opel y Peugeot). / Stellantis

Este miércoles, en el evento de Baiona, el nuevo jefe de la división de furgonetas de Stellantis, Eric Laforge, se deshizo en elogios al hablar de la fábrica de Vigo. El dirigente destacó en su intervención su «eficiencia, excelencia y calidad». La consideró una «referencia» dentro del grupo e hizo hincapié en que cuenta con una plantilla «muy motivada».

Stellantis certificó también a finales del año pasado que ampliará la vida de las K9 olívicas hasta 2032, convirtiéndose así en los modelos más longevos de la planta en lo que va de siglo. Al mismo tiempo, la compañía seguirá impulsando su proyecto «CustomFit», el taller de personalización de vehículos comerciales que tiene en Balaídos una de sus grandes patas.