Gaiarooms planea invertir entre 20 y 25 millones en Galicia hasta 2028 para extender su modelo de hoteles «sin personal»

La adquisición del Hotel Ipanema de Vigo por parte de la firma Gaiarooms supondrá reconvertir este establecimiento en el primer alojamiento digitalizado de la ciudad. ¿Pero qué es un alojamiento digitalizado? «¿No se supone que todos tienen internet?», podría pensar cualquier ciudadano de a pie. El término hace referencia a los espacios alojativos que utilizan tecnología avanzada (IoT, apps, automatización) para gestionar procesos clave como reservas, check-in online, apertura de puertas y comunicación, ofreciendo una experiencia autónoma, rápida y personalizada al huésped. En el caso de Gaiarooms, además, apoyado todo ello a través de la inteligencia artificial. Un modelo llamado a revolucionar el sector tal y como estaba planteado hasta ahora.

La firma puede prescindir así de sus recepcionistas, por ejemplo, pero mantiene el mismo empleo al «evolucionar» estos puestos hacia otros «con mayor aporte». El importe de la compraventa del inmueble olívico no ha trascendido, aunque la empresa confirma a FARO que tiene previsto invertir más de un millón de euros en su digitalización y puesta a punto. El proceso que se llevará a cabo este año.

Entre 400 y 500 habitaciones más

La compañía aspira a facturar 5,6 millones en Galicia en 2026, donde cuenta con 48 trabajadores entre el Hotel Ipanema y los alojamientos de los que dispone en Foz, Palas de Rei y Arzúa. En estos concellos dispone de cuatro establecimientos turísticos (un hotel, un complejo de apartamentos y dos pensiones). En total, cinco activos, aunque prevé rondar la quincena al cierre de 2028.

Gaiarooms sondea nuevas adquisiciones en la zona de Vigo, Baiona, A Coruña, Santiago y los concellos por los que pasa el Camino, con el objetivo de seguir expandiendo su modelo en la comunidad. La firma tiene previsto invertir entre 20 y 25 millones de euros a lo largo de los próximos tres años para hacerse con «unos ocho o nueve establecimientos» más con «entre 400 y 500 habitaciones».