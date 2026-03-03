Uruguay ya evalúa encargar a Navantia la construcción de las patrulleras canceladas a Cardama

El Gobierno de Uruguay continúa dando pasos de cara a la contratación de dos nuevas patrulleras oceánicas (offshore patrol vessel, OPV) tras haber rescindido, el pasado 13 de febrero, el pedido con Astilleros Cardama. Como divulgó FARO, el equipo de Yamandú Orsi tenía sobre la mesa cinco opciones, una en España, para reemplazar a la compañía de Vigo. Y esta opción es la compañía pública Navantia, como han divulgado este martes múltiples medios de comunicación del país.

El propio Orsi explicó la pasada semana que los candidatos preseleccionados «tienen que tener las condiciones técnicas que se habían planteado para mostrarle a la ciudadanía, pero fundamentalmente a la Armada Nacional, cuáles son los equipamientos que estamos adquiriendo». Directamente, desde Montevideo aludieron a la necesidad de recurrir a un astillero con experiencia en buques militares. No ha trascendido si el pedido se mantendría en los 82,5 millones de euros, el importe que se había consignado para el encargo de Cardama, o será reevaluado.

Navantia acaba de celebrar el primer aniversario de la compra del astillero británico Harland & Wolff, emblemático por, entre otros proyectos, haber ensamblado el malogrado Titanic. El pasado 3 de diciembre esta filial, bautizada como Navantia UK, comenzó la construcción del primero de tres buques de apoyo logístico (Fleet Solid Support, FSS) destinados al Ministerio de Defensa británico. Este hito se produjo escasos días después de la puesta de quilla, en las instalaciones de Puerto Real, del Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS) que se construye para la Armada española.

Recreación del modelo de patrullera OPV que fabricaba Cardama para Uruguay / Cardama

Navantia Ferrol asumirá, por su parte, el proyecto de modernización de media vida de las fragatas F100, clase Álvaro de Bazán. Esta modernización tendrá un valor estimado de 3.200 millones de euros y una duración de 120 meses a contar desde el día siguiente de la fecha de la firma de la orden de ejecución.

Noticias relacionadas

Discurso

De vuelta a Uruguay, Orsi pronunció ayer un discurso en la Cámara legislativa con motivo del primer aniversario de su mandato, en el que se refirió brevemente al conflicto de las patrulleras. «Con acierto, con errores, empezamos por ordenar para poder transformar [...] Había gastos trasladados al año 2025 por varios millones de dólares, contratos que exigían revisión técnica y jurídica, como el tema de las patrulleras oceánicas o el proyecto Neptuno, obligaciones sin un respaldo presupuestal muy claro», expuso.