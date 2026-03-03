El Gobierno da respaldo al plan de Telefónica de crecer con fusiones: “O tenemos empresas grandes o no tendremos futuro”

La necesidad de impulsar la soberanía digital de Europa frente a los gigantes de Estados Unidos y China se ha convertido en uno de los grandes temas en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona. Otra vez, porque ya ha pasado en ediciones anteriores, pero la reclamación suena cada vez con más fuerza en pleno terremoto geopolítico a escala global. Las grandes telecos europeas llevan años reclamando cambios regulatorios en la UE que hagan posible un proceso de concentración que dé a luz a colosos continentales con capacidad para invertir en tecnologías propias.

La española Telefónica es una de las voces que con más claridad defiende esta consolidación y ha reorientado su estrategia en los próximos años con el objetivo de participar de manera muy proactiva en los movimientos de fusión que se esperan en el sector continental. El Gobierno español, ahora uno de los grandes accionistas de referencia de la teleco con una participación del 10% a través del holding estatal SEPI, da respaldo a la ambición de Telefónica y defiende la necesidad de crear gigantes europeos con verdadera capacidad tecnológica.

“Necesitamos empresas de gran tamaño. Europa necesita escala y tamaño”, ha sentenciado el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en un encuentro con medios en el marco del Mobile World Congress. “O tenemos un mercado europeo y empresas grandes y competitivas o no tendremos futuro”, para hacer frente a “los dos grandes gigantes que son Estados Unidos y China”.

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, aprovechó este lunes su intervención en uno de los paneles centrales del MWC para volver a alzar la voz y reclamar que se produzca las reformas legales que den el pistoletazo de salida a la consolidación. “Necesitamos escala, empresas más grandes que realicen inversiones tecnológicas más potentes. Necesitamos cambiar y ajustar la regulación para dar prioridad a la creación de tecnología. Y necesitamos velocidad”, subrayó en un debate con otros directivos del sector sobre las fórmulas para reforzar la soberanía europea.

Telefónica ha diseñado un nuevo plan estrátegico para elevar su rentabilidad y acelerar su crecimiento, con el objetivo de estar preparada para sumarse a la ola de fusiones entre compañías del sector y hacerlo con un papel protagonista. El proceso de consolidación sólo es posible si la Comisión Europea abre la mano y flexibiliza su estricta política de evitar grandes fusiones y favorecer que haya cuatro grandes operadores de telecomunicaciones en cada estado miembro. Mientras que en EEUU, China o India sólo hay tres grandes telecos, en Europa hay 38 con más de 500.000 clientes.

Tecnología propia europea

La Unión Europea ha ido forjando un consenso sobre la necesidad de blindar su autonomía estratégica en sectores económicos clave (de la tecnología a la defensa, de la energía a la industria) para reducir su dependencia de Estados Unidos y China en algunos campos y para frenar la permanente pérdida de competitividad frente a las potencias globales. Para conseguir esa autonomía hará falta tener capacidades industriales y tecnológicas propias

El Gobierno español respalda la cruzada europea para impulsar su soberanía digital. El ministro Óscar López ha anunciado este martes que el Ejecutivo destinará 100 millones de euros para apoyar a empresas españolas que impulsen proyectos de desarrollo de la soberanía digital europea en colaboración con compañías de otros países de la Unión Europea (UE). Una medida que se enmarca en Proyecto Importante de Interés Común Europeo sobre Inteligencia Artificial (IPCEI-AI), que reúne iniciativas únicas y de alto impacto para Europa y que lidera el Gobierno alemán.

El objetivo de la iniciativa es desarrollar un ecosistema europeo de IA de nueva generación, fomentando la colaboración público privada en toda la cadena de valor de la IA, desde la investigación y el desarrollo hasta el primer despliegue industrial. "España está comprometida con la carrera europea por la IA. Pero no podemos correr solos. Europa necesita más cooperación y políticas orientadas al mercado único. El Gobierno y las empresas españolas quieren trabajar codo con codo con Alemania y otros Estados miembros para alcanzar los sueños digitales europeos", ha subrayado López en un evento junto al ministro alemán Karsten Wildberger.