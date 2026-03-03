«José Fernández López. Un empresario sin miedo al riesgo», la biografía que recoge la trayectoria del fundador de Pescanova

LID Editorial presenta «José Fernández López. Un empresario sin miedo al riesgo», una biografía escrita por la periodista Marisa Gallego sobre la vida de este fundador e impulsor de grandes industrias. Será el próximo viernes 13 de marzo en las localidades de O Porriño y Pontevedra.

Fernández apostó en solitario por dos mataderos en quiebra durante la República, uno en Madrid y otro en O Porriño, uno de los lugares donde se presenta la obra. Fundó junto a sus hermanos el laboratorio químico Zeltia en la posguerra y dio cobijo a científicos represaliados durante la dictadura. Creó la primera multinacional de transportes especiales ferroviarios, Transfesa, y patentó un sistema de cambios de vías para unir por tren España con el continente europeo en el paso de los Pirineos. Entre otros logros, también revolucionó la pesca con la primera flota de congeladores de Europa, que surcó los mares bajo la bandera de Pescanova.

Noticias relacionadas

Toda su trayectoria empresarial queda reflejada en esta biografía galardonada con el XXI Premio LID de Biografía Empresarial, donde se rescata la figura de un empresario discreto pero influyente, cuyo impacto aún perdura.