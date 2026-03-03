Galicia lidera como la comunidad con más mujeres CEO de España

Galicia destaca a nivel nacional como la comunidad que presenta más mujeres CEO en su tejido empresarial. Según el informe Women in Business 2026 (WIB), elaborado desde hace 22 años por la firma de servicios profesionales Grant Thornton, la proporción de mujeres consejeras delegadas en Galicia se sitúa en el 34%, el valor más alto de toda España y casi el doble de la media nacional (18,5%). El porcentaje de socias (3%) y de presidentas (5%) son equiparables por su parte a los valores de España.

La comunidad amplía así su apuesta por la adopción de políticas de equidad, diversidad e inclusión y presenta una mejora respecto al año pasado en el porcentaje de mujeres en sus equipos directivos, que pasa del 36,8% al 38,5% y se sitúa por encima de la media nacional (37,3%).

«El equilibrio de mando directivo entre hombres y mujeres siempre es efectivo y es una meta a la que las compañías tienen que acercarse», destaca Isabel Perea, socia directora de Auditoría de Grant Thornton y portavoz de la campaña Women in Business en España.

Según los datos del Women in Business, las últimas vacantes de responsabilidad, el 59% de las empresas gallegas optó por promoción interna de empleadas frente al 41% de contratación externa. Resultados que difieren de los nacionales, que optan en mayor medida por la promoción interna (64%).

Políticas de género

El 46% de los gallegos, tanto hombres como mujeres, considera que las políticas de género de una compañía son prioritarias para aplicar a un puesto, mientras que otro 41% cree que es un factor importante y solo un 13% no le presta atención a estas medidas.

Un 87% de las firmas gallegas muestran su disposición de mantener o incrementar su apuesta por políticas dirigidas a potenciar la presencia femenina en órganos directivos y de administración. Tan solo un 13% prevé flexibilizarlas o ya lo ha hecho y ninguna de las empresas declara su intención de eliminar o haber eliminado alguna medida.

«Los resultados evidencian que las políticas de igualdad no benefician exclusivamente a un colectivo concreto, sino que contribuyen a construir entornos laborales más justos, transparentes y equilibrados, con impacto positivo en el clima interno, la atracción de talento y la sostenibilidad de las organizaciones», destaca Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton España.