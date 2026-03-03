Febrero deja un mercado laboral con contrastes en Galicia: subida del paro, pero máximos históricos de empleo

Febrero volvió a confirmar que el mercado laboral suele moverse entre contrastes tras el arranque del año. Galicia registró una subida mensual del paro, en línea con el comportamiento estacional habitual, pero al mismo tiempo alcanzó niveles récord de empleo, con más personas trabajando que nunca en un mes de febrero y el menor volumen de desempleo para estas fechas desde que existen registros.

Según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el paro registrado aumentó en Galicia en 914 personas respecto a enero (+0,79%), hasta situarse en 116.058 desempleados, un incremento superior al de la media estatal (+0,1%). Pese a esta subida puntual, la comparación anual mantiene una evolución positiva, con 4.919 parados menos que hace un año, lo que supone un descenso del 4,07%.

La otra cara del mercado laboral la refleja la afiliación a la Seguridad Social. Galicia cerró febrero con 1.088.231 cotizantes, el mejor dato para este mes en toda la serie histórica. La comunidad suma así 16.283 trabajadores más que en febrero de 2025 y 4.405 afiliados más que el mes anterior, consolidando el crecimiento del empleo.

El incremento del desempleo se concentró principalmente en el sector servicios, que añadió 610 parados, y en el colectivo de personas sin empleo anterior, con 351 más, integrado mayoritariamente por jóvenes que buscan su primera experiencia laboral. En cambio, el paro descendió ligeramente en agricultura, industria y construcción.

Por provincias, el desempleo aumentó en Pontevedra, A Coruña, Lugo y Ourense, un comportamiento ligado al final de la campaña navideña y a la desaceleración temporal de la actividad en servicios. Sin embargo, en términos interanuales el paro baja en todas las provincias y sectores, con especial intensidad en la construcción, seguida del sector primario, la industria y los servicios.

Los datos también dejan mínimos históricos entre los colectivos prioritarios. Tanto el paro femenino como el de larga duración registran la cifra más baja en un mes de febrero desde 2005. En el caso de las mujeres desempleadas, la reducción anual alcanza las 2.641 personas, mientras que entre los parados de larga duración el descenso es de 3.460 personas.

En Galicia se firmaron durante febrero 48.406 contratos, con predominio de los temporales, aunque los contratos indefinidos mantienen un peso mayoritario en el conjunto del año.

En el conjunto de España, el paro subió en febrero en 3.584 personas, hasta un total de 2.442.646 desempleados, aunque continúa siendo el nivel más bajo para este mes desde 2008. Al mismo tiempo, la Seguridad Social sumó 97.004 afiliados, elevando el total hasta los 21,67 millones de trabajadores, impulsado principalmente por educación, hostelería y construcción.

El aumento del desempleo a nivel estatal se concentró también en los servicios y en el colectivo sin empleo anterior, mientras descendió en construcción, industria y agricultura. En términos desestacionalizados, el paro bajó en 3.718 personas y en el último año España acumula una reducción de más de 150.000 desempleados.

Reacciones

Desde la Xunta de Galicia, el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, destacó que la comunidad logra simultáneamente el mayor número de afiliados y el paro más bajo en un mes de febrero, insistiendo en que la tendencia del mercado laboral sigue siendo positiva si se analiza a medio plazo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó los datos estatales de “positivos” pese al leve repunte mensual y subrayó que España mantiene cifras mínimas de paro femenino y juvenil, además de un crecimiento sostenido de la contratación indefinida, que ya alcanza el 44% del total frente al 10% previo a la reforma laboral.

Desde el ámbito empresarial, la CEOE advirtió de una posible moderación en la creación de empleo debido a la incertidumbre económica y al aumento de costes para las empresas, mientras que los sindicatos CCOO y UGT valoraron que el empleo mantiene una evolución favorable, aunque reclamaron reforzar el diálogo social ante el impacto que el contexto internacional puede tener sobre la economía y el mercado laboral en los próximos meses.

Noticias relacionadas

En conjunto, febrero deja una imagen de estabilidad con contrastes: el paro repunta de forma puntual, pero el empleo continúa creciendo y sitúa tanto a Galicia como al conjunto de España en niveles históricamente altos de ocupación para esta época del año.