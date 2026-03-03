Los expertos temen una subida de los precios de los billetes de avión por el encarecimiento del combustible

Las Bolsas no son los únicos paneles teñidos de rojo por la guerra. Desde Dubai a Barcelona, los aeropuertos también han visto sus pantallas de salidas repletas de cancelaciones por la escalada bélica entre Irán y Estados Unidos con cerca de 14.000 vuelos retrasados el lunes y más de 3.000 viajes anulados, según datos de FlightAware. El ataque desde Washington el pasado sábado ha paralizado el transporte aéreo en la región, empujando al alza los billetes para viajar a ciudades como Dubaí, Omán o Abu Dabí. El problema es que las subidas de precios no solo van a afectar a los desplazamientos a estas regiones, que al fin y al cabo están en el punto de mira de la guerra, sino que pueden ampliarse al resto de viajes en avión.

El motivo, según los expertos, es el temor generalizado a una escasez de suministro de combustible de aviones. Esto se debe a que entre el 25% y el 30% del suministro europeo de combustible para aviones pasa por el estrecho de Ormuz, según datos agregados de la consultora Kpler. Dado que los operadores han comenzado a evitar el estrecho tras el estallido de las hostilidades en la región y a cambiar sus rutas, las aseguradoras también han comenzado a cancelar pólizas a partir del 3 de marzo.

Según Reuters, ya se puede constatar que el precio de los vuelos entre Asia y Europa se ha disparado tras el cierre de importantes centros de Oriente Medio debido a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y los sitios web de las aerolíneas muestran que los billetes de muchas rutas populares están reservados desde hace días.

Las aerolíneas más afectadas por las cancelaciones, por el momento, son las que operan en el Golfo Pérsico. La más perjudicada ha sido Emirates con un 95% de sus vuelos previstos cancelados, con FlyDubai (81%), Etihad (63%), Gulf Air (93%), El Al (78%), Royal Jordanian (44%) por detrás, según FlightAware. Y el aeropuerto más afectado ha sido la de Dubaí, con el 86% de sus salidas previstas este lunes canceladas. La ola de cancelaciones ha provocado un repunte de la demanda. La búsqueda, "el día más barato para comprar vuelos" se ha disparado un 630% desde el ataque, máximos de los últimos tres meses, según datos de GoogleTrends.

El combustible de avión se dispara

"La interrupción del suministro de combustible para aviones se producirá con un ligero retraso, pero es probable que sea más persistente", explica Amena Bakr, analista de la consultora energética Kpler. "Kuwait es un centro en el suministro regional de combustible para aviones. Cualquier interrupción prolongada del tránsito por el estrecho se traducirá directamente en una restricción de suministro para la avación europea", concluye. Otro factor que influye es que las aerolíneas que ofrecen vuelos directos entre Asia y Europa se ven obligadas a evitar el espacio aéreo cerrado de Oriente Medio volando hacia el norte vía el Cáucaso y luego Afganistán, o hacia el sur vía Egipto, luego Arabia Saudita y luego Omán. Pero esto puede incrementar los tiempos de vuelo y el uso de combustible, incrementando los costos en un momento en que los precios del petróleo se han disparado, en una medida que podría conducir a tarifas más altas en el largo plazo.

Las aerolíneas caen con fuerza en Bolsa

Para hacer frente a este nuevo escenario más complejo, algunas aerolíneas están contemplando introducir paradas adicionales para repostar combustible, al verse obligadas a tomar rutas más largas. Esta amenaza de un repute en el precio del combustible ha lastrado a las aerolíneas en Bolsa en una jornada de caos bursátil. En la Bolsa de Madrid, IAG vivió un fuerte castigo este lunes, con caídas del 5,48%. American Airlines ha cedido un 4%; United Airlines, un 2,88% y Qantas, la operadora nacional de Australia, un 5,43%.

Noticias relacionadas

"El impacto inmediato se sentirá en las acciones de las aerolíneas y las agencias de viajes, ya que vemos noticias sobre el cierre del espacio aéreo en Oriente Medio y posibles cancelaciones de vuelos con destino a Europa", afirmó Francis Tan, estratega jefe para Asia de Indosuez Wealth Asset Management, a la agencia Bloomberg.