El bloqueo judicial y los proyectos «fantasma» dejan a Galicia con un tercio de toda la eólica sin construir en España

El aluvión de recursos administrativos y demandas judiciales alrededor de la eólica en Galicia se cuela en el balance anual de la patronal europea del sector. En la radiografía con la evolución a lo largo de 2025, WindEurope recuerda que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) resolvió «un prolongado conflicto» en la comunidad «a favor de los proyectos». Fue un fallo muy tajante. En contra de lo que argumentaba el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la Sala Décima del TJUE descartó que la normativa gallega y estatal vulnerasen la directiva comunitaria de evaluación ambiental y avaló la tramitación tal y como se estaba haciendo en la comunidad. «A pesar de este avance positivo, los plazos de concesión de permisos en España siguen siendo demasiado largo y los proyectos se enfrentan a una media de cuatro a cinco años de trámites administrativos», lamenta la organización.

En Galicia el problema ahora ya no viene tanto el papeleo como la imposibilidad de levantar aerogeneradores. El TSXG cambió su criterio y, en vez de la tramitación, recurre al hipotético impacto irreversible para la suspensión cautelar en masa de los parques. Esa es una de las razones de la acumulación de más y más potencia de futuro incierto. Hay 5.564 megavatios (MW) en proyectos que tienen permiso de conexión y que todavía están sin construir, según los datos que acaba de actualizar Red Eléctrica al cierre del pasado febrero.

17.500 MW en España

La comunidad concentra alrededor de un tercio de la cartera eólica sin desarrollar en España, unos 17.500 MW. A mucha distancia, la siguiente región con más potencia en cola es Aragón (2.500). Le siguen Castilla y León (2.200), Andalucía (1.500), País Vasco (1.200), Cataluña (1.200), Cantabria (1.000) y Comunidad Valenciana (1.000). Los proyectos acumulados en Galicia superan con creces los cerca de 4.000 MW ahora mismo operativos aquí. Y la remesa sigue creciendo porque hay otros 2.087 MW que están tramitando su enganche a la red eléctrica.

Estado de acceso y conexión de instalaciones de generación eléctricaº / Hugo Barreiro

¿Es todo a causa de la paralización de los proyectos por orden judicial? En buena parte sí. Según la propia Xunta, los parques bloqueados suman unos 2.500 MW, pero muchas de las promotoras con presencia en el negocio del viento en Galicia ya han dejado claro que no piensan seguir dando pasos adelante hasta que se aclare la situación. A ese factor se añade también los llamados proyectos «fantasma», como confirman fuentes del sector consultadas por FARO. Empresas que han solicitado el «enchufe» a Red Eléctrica, pensando más en hacer negocio con él que en implantar realmente los parques. El Ministerio para la Transición Ecológica obliga desde 2020 a los proyectos a ir cumpliendo un calendario de hitos administrativos, a ir consiguiendo las correspondientes autorizaciones para mantener el derecho de enganche para evitar, precisamente, una burbuja especuladora.

Evolución de potencia

La resaca eólica provocó que 2025 fuera otro año casi de vacío para el músculo eléctrico autonómico. Se incorporaron solo 90 MW nuevos, el 1% de los 8.500 MW de potencia a mayores en el conjunto del país, como ya avanzó FARO. Nada que ver con lo sucedido en el resto de grandes potencias energéticas. Andalucía sumó 2.000 MW y alcanzó los 24.100; en Castilla y León se conectaron 2.160 MW y el total roza los 17.800; Castilla-La Mancha engordó en 1.250 y su capacidad al completo supera los 17.300 MW; Extremadura rebasa los 14.077 MW tras acceder a 728 MW más; otros 826 en Aragón (13.594 MW); y 216 en Cataluña (13.003 MW).

Esos 90 MW de reciente incorporación en Galicia son de eólica contrastan también con el comportamiento del sector en Europa. Fueron en total 19.000 MW, hasta llegar a una potencia de 304.000, según el Informe Anual de WindEurope. La inmensa mayoría, 17.000, en parques en tierra. Entre los países con mayor incremento en las instalaciones onshore está España (1.600 MW), junto con Alemania (5.700), Turquía (2.100), Suecia (1.800) y Francia (1.400).

Solución

La patronal española AEE destaca la subida del 33% en comparación con la potencia que se ganó en 2024 (1.200 MW). E insiste en que el ritmo de despliegue va demasiado lento. «En España, para alcanzar los objetivos eólicos, es imprescindible acelerar la tramitación de nueva potencia, facilitar e incentivar la repotenciación de los parques más maduros respetando la libertad de decisión por parte del propietario, mantener la capacidad industrial existente en el país, impulsar el mercado «piloto» de la eólica marina, y solucionar la judicialización masiva de proyectos en determinados territorios, como Galicia», advierte.