Los concesionarios gallegos, líderes de España en crecimiento con 100 nuevas matriculaciones al día en febrero

Las ventas de los concesionarios gallegos han cerrado un febrero de ensueño tras registrar el mayor aumento interanual del país (+31%), cuatro veces más que la subida media de España (+7,5%) y a razón de 100 matriculaciones diarias (2.811 en total). Si se suman estas cifras al balance de enero, Galicia acumula 5.111 vehículos comercializados en el arranque de 2026. De ellos, cerca del 52% son híbridos (2.650), los eléctricos suponen el 12% (623) y los que funcionan con gas representan el 6,5% (333).

De este modo, el mercado de combustión (diésel y gasolina) solo alcanza a tres de cada diez matriculaciones en la comunidad. Los buenos resultados coinciden con la digestión de la tercera edición del plan «Renova o teu Vehículo» de la Xunta, cuya convocatoria arrancó el pasado 22 de enero y cuenta con un presupuesto de 3,5 millones de euros.

Las ventas de eléctricos se elevan un 75%

En el acumulado del año, Galicia es la segunda comunidad española que registra un mayor aumento de las matriculaciones, un 23,9% interanual, solo por detrás de La Rioja (+26,3%). La subida constatada en suelo gallego supone crecer cinco veces más rápido de lo que lo hace el conjunto del mercado automovilístico nacional (+4,6%). Por modelos, se disparan las ventas de eléctricos (+75%) en la autonomía. En menor medida crecen también los híbridos (+37%) y los vehículos a gas (+6%).

A través del plan «Renova o teu Vehículo», el Gobierno gallego concede ayudas de hasta 4.000 euros por coche o furgoneta achatarrada (4.600 en el caso de que el conductor forme parte de una familia numerosa), con el objetivo de descarbonizar 1.600 automóviles en 2026, movilizar 37 millones en inversión y generar un ahorro energético anual de 350.000 litros de combustible. Los apoyos buscan lograr un parque móvil más limpio en Galicia, favoreciendo la compra de modelos eficientes.