El comité de Faurecia Ourense llama a la huelga indefinida tras asignar la empresa su proyecto de Renault a una planta de Zaragoza

Los empleados de Faurecia Ourense (Forvia) han sido llamados a participar en una huelga indefinida convocada a partir del próximo lunes, 9 de marzo, después de que el comité de empresa descubriese información «relevante e moi grave» sobre su futuro que ha puesto a disposición de la plantilla. Se trata del nuevo proyecto de Renault que la dirección de la compañía se había comprometido a tratar de asignar a la filial con sede en el polígono de San Cibrao. Según un comunicado interno remitido al personal, la multinacional ha decidido llevar este pedido a Tarazona (Zaragoza), comprometiendo aún más la permanencia de la planta ourensana.

La factoría, que como adelantó FARO ya se había quedado fuera del próximo Peugeot 2008 (el P1X), pierde ahora su segunda adjudicación clave, limitándose el grueso de sus posibilidades productivas únicamente al restyling del actual todocamino vigués (el P24). «Non permitimos este maltrato a unha fábrica que nunca tivo conflitos, demostrou a súa capacidade para levar a cabo proxectos, e deu beneficios sempre», indicaron los representantes de los trabajadores, que aseguran ser conocedores de estos hechos tras hacer sus propias «averiguacións».

Negociación por la futura venta

El comité de empresa ha decidido por unanimidad presentar una huelga indefinida que deberá ser ratificada por el conjunto de los empleados en una votación que tendrá lugar a lo largo de este martes en dos turnos, por la mañana y por la tarde. El panorama de la planta ourensana es especialmente delicado teniendo en cuenta que, al mismo tiempo que acoge una menor actividad, forma parte de la división Interiors de la que Forvia quiere desprenderse, encontrándose ya en negociaciones de cara a cerrar su venta.

«Ante a situación de falta de carga de traballo da nosa fábrica esto parécenos gravísimno. Unha acción totalmente desleal por parte de quen dixo que traballaría para gañarse a nosa confianza», criticaron los representantes de los trabajadores: «Levamos un ano deixando traballar para que os responsables fosen capaces de solucionar o futuro buscando carga de traballo. E atopámonos cunha maniobra que nos resta posibilidades a nós en favor doutra fábrica que ten o futuro garantido».