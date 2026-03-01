Promega despega en el sector aeroespacial con un pedido en Estados Unidos para la rival de Elon Musk

Galicia cuenta con varias empresas que forman parte del sector aeroespacial. Delta Vigo es uno de los referentes, pero no son pocas las que han ido surgiendo en los últimos años, acaparando buenas noticias por sus desarrollos y logros, como sucede con Alén Space, Uarx Space o Kreios Space. Empresas que diseñan y crean sistemas que acaban en el espacio, que lo hacen desde Vigo y su área y que, como el resto de industrias, precisan de proveedores. Uno de ellos es la nigranesa Promega, empresa especializada en mecanizado de alta precisión que además de destacar en automoción, aeronáutica o defensa se está haciendo un importante hueco en el nicho del «space». Lo último es un pedido para la estadounidense AST SpaceMobile, principal rival de la Starlink de Elon Musk.

Promega, que este año cumple su primera década de vida, realiza todas sus operaciones en Porto do Molle, donde ha pasado de ocupar una de las naves de Zona Franca a ampliar a cuatro, la última de ellas recibida en régimen de alquiler el pasado verano. En todas ha ido invirtiendo para adecuarlas a sus requerimientos y, sobre todo, para incorporar nueva maquinaria con la que atender a sus clientes.

Como informó FARO en el marco de la última edición de la feria Mindtech, organizada por la patronal del metal Asime, la empresa que dirige Francisco Veiga se está haciendo un importante hueco en el sector de la defensa, con pedidos para reconocidas firmas como puede ser Escribano Mechanical & Engineering, para la que fabrican componentes de torretas instaladas en carros de combate ligeros, en muros o en buques de guerra. Antes participó, por ejemplo, en los robots de desactivación de bombas de la aragonesa Aunav.

Francisco Veiga, en la última edición de Mindtech / Alba Villar

El nicho de la defensa supone aproximadamente cuatro de cada diez euros que ingresa. El aeroespacial, por el momento, dos de cada diez. Sin embargo, el propio Veiga adelanta que representa «una oportunidad de negocio importante, sobre todo ahora que el automóvil está en horas bajas».

Promega trabaja ya «para todas las empresas de Porto do Molle» que destacan en esta pujante industria, como es el caso de Alén Space, Uarx Space o Kreios Space, y acaba de dar el salto a EE UU de la mano de AST, para la que produce piezas y utillajes (para producir piezas de carbono) para los satélites creados por esta empresa de Texas que está creando «la primera red móvil de banda ancha espacial del mundo». Su buque insignia son los BlueBird, los satélites con los que proporciona internet para smartphones estándar, «sin necesidad de hardware especializado ni modificaciones en el teléfono».

AST mantiene una carrera por el internet satelital con Starlink, mucho más conocida para la opinión pública, principalmente por su dueño: Elon Musk, el también propietario de Tesla o X y hasta hace no mucho «socio» de Donald Trump. Ambas compañías pugnan por ofrecer el mejor servicio, abarcando la mayor área posible a través del despliegue de sus satélites. En el caso de la empresa de Texas, cuenta con el apoyo de Promega para conseguirlo.

La firma que pilota Veiga, que cuenta con 68 trabajadores, facturó el año pasado unos 7,5 millones de euros, lo que supuso un avance del 12% respecto a los 6,7 del año anterior, algo por debajo de lo que esperaban. Para este curso, el plan de la empresa de Nigrán es el de crecer hasta alcanzar unas ventas por valor de 10 millones de euros.