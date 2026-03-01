Galicia se lanza a la energía de olas y mareas con una plataforma experimental para situarse «a la vanguardia» de Europa en renovables marinas

Después de los tres años de investigación previstos y nueve meses más de la prórroga que pidió a la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas de la UE (Easme) por los retrasos en la maquinaria, el proyecto Life DemoWave liderado por Quantum Innovative confirmó «la viabilidad técnica del uso de las energías de las olas» para la producción de electricidad «con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero» en Galicia. Se diseñaron, construyeron y testaron dos equipos diferentes de generación hidráulica y mecánica de 25 kilovatios (kW) en Punta Langosteira. Por rendimiento, el primero dejó mejores resultados, aunque con carencias todavía en el volumen de energía y la empresa con sede en Nigrán, spin-off de la Universidade de Vigo, recibió financiación del Ministerio de Economía para confeccionar un prototipo definitivo con escala comercial.

«El dispositivo de energía undimotriz desarrollado dentro del proyecto mostró resultados prometedores, con un alto comportamiento de superviviencia en condiciones extremas de olas», señala el informe técnico final de junio de 2019, validado por las propias autoridades comunitarias. Con un valor añadido fundamental para el medio ambiente: su sistema de anclaje era compacto «y no agresivo». «El único parámetro que se modificó significativamente para la colocación de los bloques de hormigón del sistema de fondeo —subraya— fue la morfología del fondo marino».

Pilar del proyecto

Los resultados del Life DemoWave, en el que también participaron la universidad olívica, el Cetmar, Talleres Josmar, Hércules Control y ACSM Agencia Marítima, sirvieron a la Xunta para posicionar a Galicia «como una de las regiones del mundo con mayor potencial para generar electricidad a partir de las energías de las olas» y lanzar en ese mismo emplazamiento una zona experimental para undimotriz y mareomotriz. Un campo de pruebas en condiciones reales que toma forma ahora con el plan para instalar ahí una plataforma experimental que, además de ensayar sistemas flotantes de generación eléctrica, ahonde en el estudio del impacto en el entorno.

El Instituto Enerxético de Galicia (Inega) acaba de sacar el contrato para «la adquisición de los servicios y suministros necesarios para el diseño, desarrollo, integración, instalación y validación» de «una infraestructura flotante inteligente capaz de albergar un multiconector para dispositivos de aprovechamiento energético marino y sistemas avanzados de monitorización meteoceánica, ambiental y socieconómica». La «solución tecnológica innovadora» se enmarca en el proyecto Innomar, que pretende dar continuidad a las iniciativas ya emprendidas en Galicia en energías marinas, «pero con una clara vocación de superar las limitaciones técnicas actuales». En particular, según el organismo dependiente de la Consellería de Economía, por la ausencia de plataformas que permitan conectar varios dispositivos a la vez y de sistemas de evacuación de energías en tensiones medidas adaptadas a redes de distribución. «Innomar plantea solventar esta carencia con una solución flotante versátil, sostenible y tecnológicamente puntera, capaz de posicionar a Galicia a la vanguardia de las infraestructuras experimentales marinas en Europa», remarca.

Compra innovadora

Por esa falta de alternativas viables ahora mismo en el mercado, el contrato echa mano de la fórmula de Compra Pública de Innovación. La inversión total rebasa los 5,7 millones de euros, cofinanciada al 60% por el Ministerio de Ciencia a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Colocación de la boya del proyecto Life DemoWave operativo hasta 2019 en Punta Langosteira. / FDV

¿A qué aspira Innomar? A incrementar la eficiencia y viabilidad de las tecnologías marinas flotantes, garantizar la integración ambiental y socieconómica de las instalaciones, saltar esas barreras en la conexión a la red eléctrica para la evacuación de la energía, «consolidar el liderazgo estratégico de Galicia» en la economía azul europea y «generar conocimiento científico y tecnológico aplicable y transferible». El dispositivo deberá tener en cuenta el aprovechamiento de la electricidad producida «en puntos de consumo próximos». Para «minimizar y monitorizar de forma continua» la afección de la instalación, el sistema también integrará «toda la sensórica asociada» a la medición de los recursos energéticos (principalmente olas, mareas y corrientes); parámetros del entorno natural como salinidad, temperatura del agua y el aire y presión atmosférica; y aportar datos del medio marino y aéreo a través de cámaras y sensores sobre la presencia de aves, mamíferos marinos y bancos de peces, entre otros.

Cinco dispositivos

El multiconector tendrá que dar entrada a «al menos» 5 prototipos de generación eléctrica con una capacidad total de 5 megavatios (MW). El contrato estima una vida útil de la instalación de 20 años. En la gestión de los datos, se integrarán algoritmos basados en IA y machine learning para «la detección temprana de eventos climáticos extremos o variaciones críticas en las condiciones oceánicas» y emitir «alertas tempranas» en tiempo real.

A modo de hoja de ruta, Innovar contempla el estudio primero de las condiciones del entorno. En una segunda fase se diseñará la estructura flotante con el sistema multiconector y multisensor y los sistemas de monitorización. En paralelo se desarrollará y fabricará la plataforma. La duración del contrato se extenderá desde el día siguiente de su formalización hasta el 31 de diciembre de 2028, salvo que el Ministerio de Ciencia permita ampliarlo de acuerdo a las limitaciones de los fondos europeos.

Noticias relacionadas

Consulta previa

Para allanar el camino al proceso, la Consellería de Economía llevó a cabo una consulta preliminar al mercado y una jornada de presentación el 21 de septiembre de 2023 en la que participaron casi un centenar de organismos, entidades públicas y empresas. De ellas, 10 acabaron entregando propuestas para abordar el reto: Innalia, Agata Technolgy-Emetel, Consulting Informático de Cantabria, Ditrel Industrial, Fundación Vicomtech, Cibernos, Cetmar, ITG, Exponential Renewables y Libelium-Wsense.