Radiografía salarial en Galicia: el campo lidera las subidas, la hostelería es el sector que peor paga y la banca, el que más

La base media de cotización en Galicia supera por primera vez los 2.110 euros al mes. Hay un antes y un después en las condiciones salarias con la entrada en vigor de la reforma laboral pactada por el Ministerio de Trabajo, sindicatos y patronales para colocar los fijos como el modelo de contrato preferente; y también de la pandemia, a raíz del auge de sectores como la sanidad, la educación y actividades relacionadas con la digitalización y el cambio de modelo energético, todas con mejores retribuciones.

Pero, ¿cuáles son los sectores que pagan mejor en la comunidad?

A una enorme distancia del resto, las finanzas, seguros y actividades inmobiliarias: 3.276,1 euros brutos mensuales, un 5,4% más que en septiembre de 2024. Les siguen el suministro eléctrico, el de agua y el tratamiento de residuos con 2.710,3 euros (5,3% de alza). En administración pública y defensa son 2.571,7 euros (2,8%); 2.561,2 euros en información y comunicaciones (5,1%); 2.513,9 euros en educación (2,8%); 2.453,4 en industria (4,6%); 2.376,4 en sanidad y servicios sociales (3,7%); y 2.260,6 euros en actividades profesionales, científicas y técnicas (4,8%).

¿Qué pasa con aquellos que tiene problemas de personal?

La construcción, uno de los sectores que más llamadas de auxilio lanza por la falta de personal especializado, alcanzó un sueldo bruto en Galicia de 2.216,1 euros después de una revaloración del 4,7% en un año. En una situación muy parecida por las vacantes sin cubrir están el transporte y el almacenamiento, donde la base media de cotización se sitúa en 2.042,3 euros, un 3,9% por encima de septiembre de 2024. La remuneración antes de las aportaciones a la Seguridad Social en el comercio se elevó el 3,8%, con 1.832,3 euros.

base de cotización por sectores / Hugo Barreiro

El campo, que arrastra una sangría laboral desde hace años, deja el mayor incremento salarial de todos. La subida fue del 6,4%, hasta cerca de 1.810 euros brutos mensuales. En actividades administrativas y servicios auxiliares, el ascenso alcanzó el 4,3%, con 1.472,1 euros. La base de cotización media en el empleo doméstico toca los 1.380 euros tras la menor subida de todas (1,4%); y la hostelería, con un incremento del 4,8%, sigue a la cola de las retribuciones en el tejido productivo regional: 1.196,7 euros brutos.

¿Y dónde viven los trabajadores gallegos que cobran más?

Como se ve también en la radiografía que hace la Agencia Tributaria a partir de las declaraciones de la Renta, en Oleiros. La base media de cotización entre los vecinos del concello coruñés acaricia los 2.570 euros. A continuación aparecen Santiago (2.369 euros), A Coruña (2.339), Cervo (2.279), Ames (2.269), Bergondo (2.268), Ares (2.267), Teo (2.263), Valdoviño (2.256), Brión (2.255), Culleredo (2.239), Cerceda (2.238), Miño (2.230), Vilarmaior (2.227), Vigo (2.222), Abegondo (2.212), y Pontevedra (2.208).

Al otro lado de la balanza, con los menores salarios brutos en sus residentes, están Quintela de Leirado (1.487 euros), Calvos de Randín (1.638), A Bola (1.652), Beade (1.667), Meaño (1.668), Vilardevós (1.672), Oímbra (1.677), Pontedeva (1.691), Verea (1.691), Samos (1.693) y O Grove (1.693).

Vigo encabeza el total de afiliaciones al régimen general en Galicia. Ronda las 98.000 tras un alza del 2% en un año, cerca de 2.000 más. El mismo incremento que experimentó A Coruña (2%), donde las altas a la Seguridad Social crecieron en 1.633 y llegan a las 82.181. En Santiago constan 35.300 (638 nuevas); 32.300 en Lugo (513); 32.815 en Ourense (807); 26.157 en Pontevedra (337); y 17.100 en Ferrol (531).