La gallega Congalsa se expande a Vietnam con la compra de Lenger Seafoods

El grupo empresarial gallego de productos del mar congelados Congalsa ha anunciado este sábado la adquisición del 100 % de la compañía vietnamita Lenger Seafoods Vietnam Ltd. (LS Vietnam), una operación que le permitirá garantizarse un suministro estable de almeja premium.

La operación, pendiente de las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades vietnamitas y de otras partes implicadas, por lo que no será efectiva hasta que esas aprobaciones queden formalizadas, refuerza la posición internacional de Congalsa en Asia y fortalece su división industrial, que ha ido creciendo en los últimos años con otras adquisiciones como la de la portuguesa Sulpasteis en 2020 y la de una parte del accionariado de la asturiana Yatecomeré desde 2024.

La firma con sede en A Pobra do Caramiñal, que no ha concretado el importe de la compra, explica que Lenger Seafoods está especializada en el procesamiento y exportación de almeja y otros productos del mar, y destaca por su compromiso con la sostenibilidad, la trazabilidad y la excelencia productiva.

La compañía asiática supera los 16 millones de euros de facturación anual y cuenta con una plantilla de más de 200 personas. Fundada en 2006, dispone además de acceso directo a fuentes de materia prima, lo que garantiza un suministro constante y estable de almeja premium.

Para formalizar la operación, Congalsa ha contado con el apoyo de la financiera Cofides y con el asesoramiento de firmas especializadas en operaciones internacionales.

La empresa gallega, uno de los referentes nacionales en el sector de productos del mar y platos preparados, facturó 179 millones de euros en 2025.