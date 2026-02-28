Armón Vigo inicia el palangrero de bajas emisiones para la gallega Veraguas Lar y testa en la ría el oceanográfico de Azores

Armón Vigo está sacando adelante poco a poco los pedidos acumulados antes de firmar más, bien sea con botaduras como la del arrastrero Július Geirmundsson (para la islandesa Hraðfrystihúsið Gunnvör) el pasado diciembre o con entregas como la reciente del Anna Weber-van Bosse (para la Royal Netherlands Institute for Sea Research, NIOZ). La división olívica del grupo asturiano sigue trabajando y ha realizado ya el corte de chapa para el Ventura, el palangrero de bajas emisiones encargado por la gallega Veraguas Lar, además de comenzar las pruebas de mar del Azores Ocean, el oceanográfico encargado en 2023 por la Direção Regional das Pescas de Azores.

El astillero lleva un período largo centrado en avanzar en los contratos de nueva construcción logrados en los últimos años. El que más próximo está a su finalización (y entrega) es el Azores Ocean, el barco de investigación de casi 46 metros de eslora de la región autónoma portuguesa. «Tras muchos días de arduo trabajo, hoy se inicia la fase de pruebas en el mar, lo que significa que cada vez está más cerca el momento de la entrega y el inicio de la actividad en el mar de los Azores», celebró Pescas.

Por otro lado, Armón también está avanzando con el pesquero de Veraguas Lar, barco presentado en marzo del año pasado en Bruselas como muestra de la capacidad del sector para actualizarse y como mensaje para la Comisión Europea sobre la necesidad de ayudas para la renovación de flota. Se trata de una unidad de casi 36,5 metros de eslora y 482 GT (gross tonnage o arqueo bruto) que tendrá una vela rígida, baterías y placas solares.

