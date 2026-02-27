PharmaMar gana casi tres veces más en 2025, hasta los 75 millones

El grupo farmacéutico PharmaMar ganó 75 millones de euros en 2025, casi tres veces más, apoyado en los mayores ingresos y el ebitda y propondrá a la junta general de accionistas el reparto de un dividendo de 1 euro por acción. A cierre del ejercicio, alcanzó un resultado bruto de explotación (ebitda) de 68,1 millones, más de cinco veces superior a los 13 millones registrados en 2024, según las cuentas remitidas este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Además, propone el reparto de un dividendo de 1 euro por cada acción en circulación con cargo a reservas de libre disposición (prima de emisión), hasta un importe máximo de 18 millones de euros. En 2025, los ingresos totales subieron un 27 % hasta los 221,4 millones.

Los ingresos recurrentes, resultantes de sumar las ventas netas más los 'royalties' recibidos de sus socios, aumentaron un 12 % hasta los 143,5 millones. Por su parte, los ingresos no recurrentes se incrementaron un 66 % y alcanzaron los 77,9 millones. Las ventas netas de oncología cerraron el ejercicio con un crecimiento del 20 % hasta los 79,7 millones, impulsadas por el aumento del 31 % de los ingresos de Zepzelca (lurbinectedina) en Europa hasta los 37,5 millones.

A 31 de diciembre de 2025, los ingresos por royalties de oncología registraron un aumento del 4 % hasta los 63,8 millones respecto del mismo período del ejercicio anterior. Los 'royalties' recibidos de sus socios por las ventas de lurbinectedina, principalmente de Jazz Pharmaceuticals en EE. UU., alcanzaron los 51,6 millones, el 8 % menos. Sin embargo, los recibidos por las ventas de trabectedina en EE. UU. más que duplicaron el importe alcanzado en el ejercicio anterior con 11,6 millones.

Noticias relacionadas

Por su parte, la venta de materia prima a sus socios, tanto de lurbinectedina como de Yondelis (trabectedina), creció un 37 % hasta los 27,5 millones. A 31 de diciembre de 2025, la inversión en I+D del grupo PharmaMar se situó en 95,2 millones, el 8 % menos, y representó un 43 % del total de los ingresos de la compañía. Del total de la inversión en I+D durante el año, el segmento de oncología alcanzó los 92,4 millones, el 2 % inferior, como consecuencia de la finalización del reclutamiento de pacientes para un ensayo