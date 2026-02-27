Parece, ¿pero es? Cooperativas agrarias denuncian confusión en la venta de leche: la UE «se disfraza» de origen gallego

Oro parece, plátano es. Es el refrán que, según las cooperativas agrarias, están aplicando algunas cadenas de distribución de productos lácteos al comercializar cartones de leche que pueden generar confusión en el cliente sobre su procedencia real. Alertan sobre la detección de estas prácticas de venta que «incorporan denominaciones, elementos gráficos o símbolos asociados a territorios tradicionalmente vinculados a la producción láctea en España», mientras que en el etiquetado se observa como origen general el de la «Unión Europea». A pesar de que esta forma de indicar la procedencia es legal, tanto Cooperativas Agro-alimentarias de España como la Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca) denuncian que la utilización de ciertos elementos como parte de una estrategia de marketing desleal induce al consumidor a pensar que el producto es nacional, cuando en realidad se importa de otros países europeos.

Todo ello se produce en un contexto complejo para el sector lácteo, marcado por el descenso del número de explotaciones, donde «la estabilidad y el equilibrio en la cadena de valor resultan esenciales para garantizar la continuidad de la actividad productiva y el mantenimiento del tejido económico y social en el medio rural», tal y como subrayan desde Cooperativas Agro-alimentarias de España. Por ello, la erradicación de estas conductas «resulta imprescindible para asegurar el futuro del sector lácteo, el relevo generacional y la cohesión territorial».

Agaca se hace eco de esta problemática.«Es fundamental garantizar una información clara, veraz y fácilmente identificable en el punto de venta», apelan. Ambas entidades reclaman «una mayor transparencia en el etiquetado del origen de la leche y responsabilidad en las estrategias comerciales», así como evitar este tipo de acciones que dan lugar a interpretaciones equívocas y generan un impacto negativo en la viabilidad de las granjas lácteas españolas.

Un país deficitario

«España es un país deficitario. El 33% de los lácteos que consumimos vienen de fuera, fundamentalmente de la Unión Europea», señala Roberto García, secretario general de Unións Agrarias. Según explica, la industria española anteriormente comercializaba la totalidad de sus productos con origen nacional, pero los países excedentarios venden partidas a los que no son autosuficientes —fundamentalmente de mantequilla y leche en polvo— a «precios de derribo» para regular el sobrante y evitar que haya una caída del importe de estos bienes en los estados exportadores.

García destaca que «el 42% de la leche que se comercializa en España es gallega, pero mucha de ella va mezclada con la de otras comunidades», por lo que se pasa de un origen «cien por cien gallego» a situar a España o a la Unión Europea como origen. Se trata de una acción recurrente «para tener margen de mezclar sin ser ilegal». Es lo que sucede con los productos importados. Dado que esta procedencia aparece reflejada en los cartones «con letra muy pequeña en el marginal» y, frecuentemente, detrás de una marca que el consumidor interpreta como gallega, el comprador adquiere la marca sin comprobar la proveniencia de la producción, dando lugar a una «distorsión de los precios».

Noticias relacionadas

Producto reclamo

«Determinadas cadenas como Lidl o Carrefour están aprovechando esta situación de leche barata para utilizarla como producto reclamo para ganarse consumidores», advierte el secretario de Unións Agrarias, lo que deriva en una «caída de la producción». Confiesa que a estas cadenas de distribución les mandarán una comunicación con «la correspondiente advertencia» y, en caso de continuar con estas prácticas de posible competencia desleal, «actuaremos con contundencia, señalando a esas cadenas y a determinadas producciones».