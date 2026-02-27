Más de 30.500 viviendas vendidas y 14.100 hipotecas en Galicia: el sector inmobiliario consolida su crecimiento en 2025
El metro cuadrado acumula una década al alza, pero se mantiene todavía un 10% por debajo del pico de la burbuja
Aunque no todas las cifras de las patronales inmobiliarias, portales de vivienda, administraciones y organismos estadísticos coinciden exactamente porque cada una se fija en momentos diferentes del proceso de compraventa, sin distinción sí muestran una única tendencia clara: el sector sigue pisando el acelerador. El último balance de 2025 que acaba de publicar el Colexio Notarial de Galicia aflora el mayor volumen de operaciones y de hipotecas para la compra de pisos y casas en la comunidad desde 2007. En concreto, se comercializaron 30.560 inmuebles, un 7,6% más que el ejercicio anterior, y por encima también del 4,4% de alza del conjunto del país. Los préstamos ascendieron a 14.196 tras un avance anual del 17,6%.
Por el acelerón sin tregua de los precios, la cuantía media de los créditos concedidos en Galicia se elevó el 10% y se sitúa ya en 132.425 euros. Las entidades financieras están cubriendo alrededor del 75% del coste total de la vivienda, frente al 72,5% del porcentaje de financiación en el dato nacional. Algo más del 46% de las adquisiciones se realizaron con hipoteca. El resto, cerca de 16.400 compras, se abonaron a tocateja. El todo el país, el peso de los préstamos en las compraventas rozó el 52%.
Precio al alza
Galicia es uno de los territorios donde más aumentaron tanto las ventas como los créditos. Y también aquí la cotización del metro cuadrado no para de engordar, aunque a un menor ritmo que en otros puntos del Estado. Alcanza los 1.196 euros (1.544 en el caso de los pisos y 787 euros en unifamiliares) lo que supone un alza del 4,7% respecto a 2024. Van diez años consecutivos de escalada, con un incremento en todo este tiempo del 39%. Aún así, el metro cuadrado de momento aguanta por debajo del máximo histórico registrado en 2008, cuando llegó a los 1.340 euros. Teniendo en cuenta que la superficie media de los pisos comercializados está en 94 metros cuadrados, su coste medio en Galicia rebasa los 145.000 euros.
