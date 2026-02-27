Filosa busca reducir «la estructura de costes» de Stellantis en Europa tras los históricos números «rojos» de 2025

«El coste de trabajar con hipótesis erróneas se vio agravado por deficiencias en nuestra propia ejecución operativa». Con esta frase el CEO de Stellantis, Antonio Filosa, trató de explicar en una carta enviada a los trabajadores de Balaídos y del resto de plantas el histórico batacazo en las cuentas del gigante automovilístico el pasado año.

El frenazo a la estrategia de electrificación impulsada por el anterior patrón, Carlos Tavares, dejó un agujero de pérdidas por valor de 22.300 millones de euros frente a los 5.520 millones de 2024. Unos números «profundamente decepcionantes», como dijo en su misiva el italiano, que quiere dejar atrás la situación lo antes posible mirando hacia el futuro con un objetivo claro: retomar la rentabilidad y la confianza de los clientes.

Recuperar el mercado europeo, el segundo por importancia después de Norteamérica, es uno de los objetivos principales, ya que el aire insuflado por Filosa no arraigó tanto en un «entorno difícil» como es el del Viejo Continente. De hecho, el CEO adelanta que su objetivo es reducir «la estructura de costes», una tarea que debe venir acompañada de una normativa de emisiones que «aún no está clara».

Stellantis anunció a primera hora de la mañana de este jueves los resultados que confirmaban el desplome adelantado a comienzos de mes, que deriva de unos gastos extraordinarios de 25.400 millones de euros «relacionados principalmente con un profundo cambio estratégico» sobre el coche eléctrico. Junto a ello, las ventas cayeron un 2%, hasta los 153.500 millones de euros, por «los efectos negativos del tipo de cambio y también a la caída de los precios netos en el primer semestre de 2025».

En la región de Europa Ampliada, pese a la ligera recuperación en el segundo semestre, Stellantis facturó 57.773 millones de euros, un 2% menos, debido a las presiones de precios y la reducción de volúmenes, que se vieron parcialmente compensados por una combinación positiva de motor y equipamiento.

Durante la presentación posterior con analistas, Filosa avanzó que cuenta con volver a la rentabilidad en Norteamérica, su principal mercado. El director financiero, Joao Laranjo, prevé que allí los precios de los coches se mantengan estables (o aumenten al incluir los costes arancelarios), mientras que en Europa «seguirán bajo presión». En este sentido, el CEO concretó que «sigue siendo un entorno difícil» debido a la normativa en materia de emisiones, «principalmente en lo que respecta a los vehículos comerciales ligeros», el nicho de las furgonetas en el que Stellantis es líder y en el que Balaídos es la planta madre. Filosa insistió en que «es muy urgente un cambio en las reglas».

Para el italiano este año hay «nuevas oportunidades de crecimiento rentable» en clave europea y aprecia unos «primeros signos positivos de progreso». «En 2026 nos centraremos en seguir cerrando las brechas de ejecución del pasado, lo que dará un nuevo impulso a nuestro retorno al crecimiento rentable», resumió Filosa, un mensaje que ya provocó una reacción del mercado: las acciones alcanzaron un alza del 6,9% en la bolsa de Milán.

Paga de beneficios

En la carta enviada por Filosa, el CEO también confirmó a la plantilla que este año no habrá ni reparto de dividendos a los accionistas ni paga variable. «Los resultados no alcanzaron los umbrales necesarios para permitir los sistemas usuales de reparto de beneficios», recalcó Filosa, que dejó un mensaje contundente: «No debemos volver a situarnos en este escenario».

El italiano cree que las pérdidas «no hacen justicia» a la labor de los trabajadores, que año pasado cobraron un bono extraordinario de poco más de 400 euros. «2025 fue un año de extraordinario esfuerzo y dedicación por vuestra parte», enfatizó, «comprendo el sentimiento de frustración que esto puede provocar». «Volvemos a avanzar en la dirección correcta», escribió el CEO.