Los trabajadores de Stellantis Vigo se quedan sin paga variable: Filosa comunica su decisión tras los malos resultados de 2025

La comunicación de los resultados del año 2025 por parte de Stellantis trae consigo una amarga noticia para la plantilla de la planta de Vigo. El CEO de la compañía, Antonio Filosa, trasladó en un escrito a todos los trabajadores del grupo que las malas cifras registradas el pasado curso, con 22.300 millones de euros en pérdidas, son «profundamente decepcionantes» y que, por lo tanto, ni se abonarán dividendos a los accionistas ni habrá paga de beneficios. «Los resultados no alcanzaron los umbrales necesarios para permitir los sistemas usuales de reparto de beneficios», recalcó Filosa, que deja un mensaje contundente: «No debemos volver a situarnos en este escenario».

Como ya había adelantado el grupo a comienzos de mes, el freno a los planes del coche eléctrico deja un batacazo histórico para el fabricante al que también ha hecho alusión el consejero delegado en la comunicación trasladada a la plantilla. Para Filosa, los datos son «reflejo de un año de decisiones difíciles pero importantes» en el que la compañía ha «reajustado» su enfoque para situar las necesidades del cliente en el centro de la toma de decisiones.

Sin embargo, el italiano cree que las abultadas pérdidas «no hacen justicia» a la labor de la plantilla. «2025 fue un año de extraordinario esfuerzo y dedicación por vuestra parte», enfatizó, «comprendo el sentimiento de frustración que esto puede provocar».

Así, el directivo que fue nombrado como CEO a finales del pasado mayo recordó que la «política retributiva» de la empresa «siempre ha estado alineada con los resultados» y que el año pasado no se alcanzaron esos «umbrales» mínimos para permitir la paga de beneficios.

El año pasado esta paga variable o CLPI (siglas en inglés para «incentivo de rendimiento local colectivo») fue muy polémica en Balaídos cuando la dirección decidió suspenderla a la espera de una resolución judicial de comienzos de año que había condenado a Stellantis Vigo por «discriminación directa y, subsidiariamente, indirecta por razón de salud» a los empleados en situación de incapacidad temporal al reducirles la paga de beneficios.

Más tarde la situación se desbloqueó, con un bono extraordinario, que es la única posibilidad a la que se pueden agarrar ahora los operarios de Stellantis Vigo para recibir un extra por su labor en el año en el que lograron el récord de producción, convirtiéndose además en la planta que más produjo de todo el grupo por tercer año seguido.

Presente y futuro

Para Filosa, en estos dos meses de 2026 el enfoque «es claro: ejecución, ejecución y ejecución». «Debemos aprovechar el impulso inicial», estimó el CEO, que apuesta por «dar prioridad al crecimiento rentable de las ventas» y a reforzar «procesos industriales y calidad».

«Me he sentido orgulloso de dirigiros en este nuevo comienzo que estamos construyendo. Volvemos a avanzar en la dirección correcta», sentenció.