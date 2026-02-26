Reclutamiento para la generación Z: al astillero se entra por TikTok

Soldadores, tuberos, carpinteros, electricistas, caldereros, ingenieros de mecánica... Son muchos los puestos para los que la industria de construcción y reparación naval busca manos y no las encuentra, para desesperación de astilleros, firmas auxiliares o clústers marítimos. «La falta de mano de obra es un auténtico drama. No damos abasto, no somos capaces de encajar la tasa de reposición», lamentó este miércoles el consejero de Zamakona Canarias y secretario del Clúster Marítimo de este archipiélago, Guillermo Ramos. Una queja que reprodujeron también desde Nodosa Shipyard o Grupo Armón, y frente a la que las empresas están optando por diversas alternativas.

En el caso canario, por ejemplo, preparan una campaña dirigida a jóvenes, pero que será canalizada a través de las plataformas que más consumen: Instagram y TikTok. «O en las que utilicen», dijo Ramos. El objetivo es amoldar el lenguaje a las nuevas generaciones a fin de que conozcan las oportunidades que ofrece el sector marítimo, porque «somos muy desconocidos». El directivo defendió también la «importantísima» contribución que corresponde a las administraciones públicas, en materia de formación especializada, en paralelo a las acciones diseñadas por el sector privado.

El directivo de Ventas y Desarrollo de Negocio de Grupo Armón, Adolfo Navarro, recordó la iniciativa llevada a cabo por la compañía en colaboración con Quattro Formación, que avanzó FARO, para dar cursos en las instalaciones de Vigo. «Hemos incorporado ya a 55 personas desde que lo pusimos en marcha. Falta gente, es cierto, pero no solo jóvenes», puntualizó. Este programa liderado por Armón ha contado con el apoyo de la Xunta o Stella Maris y ha permitido trabajar en iniciativas de arraigo por formación, con alumnos sin papeles.