SEGÚN LOS NOTARIOS
El precio de la vivienda supera los máximos históricos de la burbuja
Comprar una vivienda tipo de 80 metros cuadrados cuesta ya 152.000 euros, un 4% más que en 2007 y un 7,5% más que hace un año
El precio de la vivienda ya supera los máximos históricos alcanzados en el pico de la burbuja inmobiliaria, tras alcanzar los 1.902 euros por metro cuadrado —equivalente a pagar más de 152.000 euros por un piso tipo de 80 metros cuadrados—, un 3,8% por encima de la cifra de 2007, cuando el coste medio se situó en 1.832 euros, según los datos publicados este jueves por el Consejo General del Notariado.
El coste de adquirir una casa acumula doce años al alza, desde 2014 —exceptuando 2020, cuando se mantuvieron sin cambios—, acumulando un 'rally' alcista del 57,5% desde los mínimos registrados tras la debacle financiera. Adicionalmente, en 2025, el mercado sufrió una gran aceleración, con la mayor subida interanual de la serie histórica, del 7,5%, idéntica a la alcanzada en 2022.
Todos los incrementos mencionados son en términos nominales, ya que en términos reales, teniendo en cuenta la inflación, el mercado está aún muy lejos los máximos del ciclo anterior, porque en la subida de los precios acumulada desde 2007 alcanza el 40,9%, mientras que desde 2014 estos han sido del 28,5%, que explica casi la mitad de la subida de la vivienda desde sus mínimos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Solo cinco comunidades superan máximos
Analizando a nivel regional, los precios solo han pulverizado las cotas alcanzadas en 2007 en cinco de las 17 comunidades autónomas: Baleares, donde están un 72,7% por encima, Canarias (28,3%), Comunidad de Madrid (26,7%) y Andalucía (8,3%); mientras en la Comunidad Valenciana se mantiene en el límite, únicamente un 0,7% por encima.
Por contra, en el resto de regiones, no se han superado los máximos de la serie histórica. La Rioja y Castilla-La Mancha son las regiones que más por lejos están, un 32,6% y un 31,3% por debajo, respectivamente. Las diferencias son menores, aunque altas, en Murcia (23,3%), Asturias (22,9%), Aragón (22,6%), Castilla y León (20,1%), Extremadura (18,5%) o Cataluña (13,2%).
Tomando en cuenta únicamente la variación en los últimos doce meses, todas las comunidades registran subidas, algunas de doble dígito, como es el caso de Murcia (14,4%), Cantabria (14,4%), Madrid (13,3%) y Canarias (12%). Son agudizadas las revalorizaciones también en Castilla-La Mancha (9,6%), Comunidad Valenciana (9,4%), Extremadura (9,2%), Cataluña (9,1%), Baleares (8,9%), Asturias (8,7%), País Vasco (8,1%), Aragón (7,8%) y Navarra (7,5%); mientras que por debajo de la media nacional se sitúan Castilla y León (6,6%), Galicia (4,7%), La Rioja (4,6%) y Andalucía (4,2%).
Baleares, la comunidad más cara
Baleares se mantiene como la comunidad autónoma con los precios más altos, batiendo una vez más los registros de la serie, al haber superado la barrera de los 4.000 euros, alcanzando los 4.061 euros por metro cuadrado, equivalente a desembolsar casi 325.000 euros por el piso antes mencionado. Por detrás, las más caras son Madrid, con precios medios de 3.463 euros por metro cuadrado, País Vasco, (2.995 euros por metro cuadrado) y Cataluña (2.323 euros por metro cuadrado).
En el otro extremo está Extremadura, la región donde es más accesible adquirir una casa en propiedad: los precios medios apenas se sitúan en 696 euros por metro cuadrado, que supone menos de 56.000 euros por un piso de 80 metros cuadrados. Esta comunidad, junto a Castilla-La Mancha y Castilla y León, son las únicas con importes medios por debajo de los mil euros, en 798 y 976 euros por metro cuadrado, respectivamente, según el Consejo General del Notariado.
