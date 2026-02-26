El naval defiende la colaboración entre astilleros y auxiliares para convertir España en un «hub global» de reparaciones

De acuerdo a los datos de la sociedad de clasificación DNV, cuatro de cada diez buques a nivel mundial tenían más de 20 años a cierre del ejercicio 2024. El envejecimiento progresivo de la flota —propiciado por el reducido tamaño de algunas armadoras, la inseguridad respecto a nuevas normativas o el encarecimiento de los fletes, que desincentivaron el desguace de buques muy rentables— está detrás no solo del incremento de los partes de incidentes, en la estructura o propulsión, sino también de las buenas perspectivas de futuro de la industria especializada en reparaciones.

Así lo constataron directivos de los astilleros Metalships & Docks, Nodosa Shipyard, Damen Group o Zamakona Yards durante la tercera edición del foro Maritime Trends organizado por Asime, que reunió este miércoles en Vigo a una nutrida representación de la industria marítima y naval para analizar la situación actual del sector, sus oportunidades y perspectivas de futuro. Un encuentro en el que quedó de manifiesto la defensa de una colaboración entre empresas para, entre otros objetivos, convertir a España en un «hub global de reparación naval».

«Yo prefiero que un contrato se quede aquí y que no se vaya a Francia o a Turquía, porque también das trabajo a un ecosistema de auxiliares que debemos mantener», expuso el director Comercial de Nodosa, José Ramón Regueira. «Es muy interesante la colaboración entre astilleros, para remar en la misma dirección en beneficio del conjunto de la industria europea», complementó el service manager del gigante Damen para España y Portugal, Sergi Espinosa.

Justo Sierra, Pedro Blanco, Alfonso Rueda, Abel Caballero y Rebeca Gil / FdV

Como expusieron Guillermo Ramos y Luis Ramón de Celis, de Zamakona Canarias y Metalships, respectivamente, los encargos para renovaciones y reparaciones son cada vez de mayor entidad, ya sea por trabajos para una mayor eficiencia energética del buque o para cumplir con las nuevas normativas. «Y lo que nos abre una ventana de oportunidades es que somos astilleros boutique, totalmente especializados, y que nos adaptamos rápidamente a las necesidades del cliente», abundó Ramos.

En este sentido, todos los ponentes invitados incidieron en que el naval gallego, y el español en su conjunto, posee características y singularidades que le permiten competir con garantías frente a países como Turquía o China. «No tenemos nada que envidiar a ningún sitio del mundo». «Somos un polo reconocido a nivel mundial —resumió Regueira—, pero no podemos dormirnos en los laureles». Como argumentó el representante de West Sea Viana, Renato Afonso, «China o Turquía son más competitivos en precio, pero no en ingeniería».

Las palabras más repetidas en las ponencias fueron «diversificación», «especialización» y «adaptación», así como «eficiencia energética» o «digitalización»; «Quien no pueda adaptarse a esto tendrá problemas», zanjó el responsable de Damen. En este camino de excelencia, ya sea en nichos de negocio como el de Defensa o el offshore, el futuro se presume optimista.

En la clausura del evento participaron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, o el alcalde de Vigo, Abel Caballero.