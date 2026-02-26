Josep Oliu: «Si Banco Sabadell resistió es gracias al apoyo de los empresarios gallegos»

«Es precisamente en mares difíciles cuando uno distingue a los buenos capitanes. Cuando el viento sopla a favor, cualquiera mantiene el rumbo; pero cuando el oleaje arrecia, solo quienes conocen bien la travesía sostienen firme el timón y confían en su tripulación llegan a puerto», entonó Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP), durante su intervención en el acto de entrega de la Medalla de Oro, la máxima distinción de la patronal, al presidente de Banco Sabadell. «Aquí en Galicia, —prosiguió— donde el mar nos enseña a navegar y la montaña a resistir, valoramos a quienes sostienen el timón cuando el viento cambia y ustedes lo han hecho. Josep Oliu ha demostrado ser uno de esos capitanes».

«Para nosotros esto no es un trámite, es un acto de justicia. Este galardón supone una puesta en valor de aquellas trayectorias y valores empresariales ejemplares», reconoció el líder de la CEP. Durante su presidencia, el Sabadell «ha atravesado momentos determinantes: la salida a bolsa, procesos de expansión y más recientemente la operación de enorme relevancia que puso a prueba su solidez», detalló Cebreiros en referencia a la frustrada OPA hostil del BBVA. Un período en el que el banco estuvo «en el centro» del debate económico nacional. También hizo referencia a los «tiempos complejos»: «En apenas cinco años hemos atravesado un conflicto europeo en Oriente Medio, tensiones geopolíticas, inflación, incertidumbre financiera y desafíos que afectaron directamente».

Josep Oliu junto a Alfonso Rueda, Abel Caballero, Jorge Cebreiros y el resto de autoridades, ayer, en el hotel Attica 21 de Vigo. / Marta G. Brea

Sacó a colación la importancia de contar con instituciones financieras sólidas y responsables en esos momentos de incertidumbre e inseguridad. «En nuestro territorio, Sabadell Gallego ha sido un compañero de viaje para miles de pequeñas y medianas empresas. Seguiremos haciendo negocios juntos», concluyó el portavoz de los empresarios de Pontevedra.

Josep Oliu confesó que la «importante distinción» le hacía «especial ilusión por ser en Galicia, uno de los pilares territoriales de Banco Sabadell». Ante los cerca de 250 asistentes que lo arroparon en el salón del Attica21 en Samil, manifestó que «si Banco Sabadell resistió es gracias al fuerte apoyo que el banco ha recibido de las organizaciones empresariales de toda España, particularmente de los empresarios gallegos». «No es habitual ver a toda la sociedad civil unida mostrando su apoyo a una entidad bancaria», añadió. Este soporte «nos hizo ser aún más firmes en defender ante los accionistas el proyecto del banco en solitario y hacerles ver que, salvo que la oferta fuera imbatible, que no lo era, podríamos crear más valor para los accionistas», reafirmó Oliu con palabras para su hasta ahora CEO, César González-Bueno, que acaba de anunciar su marcha: «A César solo puedo agradecerle y ensalzar todo el esfuerzo, saber y gestión de la organización que ha desempeñado durante este período».

Sabadell Gallego

El galardonado recordó la unión realizada en el año 2013 entre Sabadell y Banco Gallego para dar lugar a la creación de la marca Sabadell Gallego —dirigido actualmente por Pablo Punceda—, bajo una estrategia de crecimiento desarrollada en un contexto todavía afectado por la grave recesión financiera iniciada en 2008. «A pesar de todo, esta operación fue un éxito. Intentamos construir una franquicia que pudiera ser reconocida como local, como gallega», señaló.

El presidente de Sabadell, en un momento de su intervención. / Marta G. Brea

En cuanto a los retos y oportunidades del sector, Oliu señaló las criptomonedas y la tecnología, concretamente la evolución de la inteligencia artificial, «que va a revolucionar la manera de trabajar no solamente de los bancos, sino de todas las empresas».

«El banco de referencia»

El presidente de Banco Sabadell resaltó también el «nivel muy alto» de responsabilidad que siente tras el resultado de la OPA y la recepción de este tipo de distinciones. «Estaremos sin duda a la altura de las expectativas y continuaremos comprometidos con la financiación del tejido industrial y social de este país, en especial de Galicia, con la idea de seguir siendo el banco de referencia para todos nuestros clientes y con la vocación de ser el banco más rentable y el mejor banco de España», concluyó.

La entrega de la Medalla de Oro contó con la asistencia de Abel Caballero, el alcalde de Vigo, «una ciudad de grandes, medianas y pequeñas empresas». En resumen, «una ciudad de economía en estado puro». El regidor hizo hincapié en el «gran acierto» de la confederación en reconocer, a través de Oliu y de Banco Sabadell, «todo el conglomerado económico» y los «procesos de emprendimiento» de Vigo. Además, Caballero destacó un pasado común con el premiado: «Josep Oliu y yo compartimos disciplina dentro del ámbito de la economía en nuestros tiempos más jóvenes. Él se fue hacia la banca de presidente y yo me fui hacia el ámbito de la política y ahora soy alcalde». «Nos gusta que desaparezcan los monopolios y que tengamos competencia, y eso es lo que hoy Oliu representa», zanjó Caballero.

Creación de valor

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, fue el encargado de clausurar el acto. «Me alegro de que estés aquí. Esta ocasión es especial, no solo por la medalla, sino porque vienes después de un tiempo que sabemos que fue complicado», consideró. Rueda continuó subrayando la «relación de confianza mutua, no solo por las operaciones que tenemos conjuntamente», sino también por el apoyo que Sabadell Gallego proporciona a «proyectos estratégicos que creemos que son buenos para Galicia y que crean riqueza». Mención especial recibió Punceda por parte del líder de la Xunta, a quien definió como «un asturiano reciclado porque cada vez tiene más parte de gallego». Un financiero que «ha entendido perfectamente cómo es esta tierra, cómo trabajamos los gallegos y por lo que apostamos». Tras declarar que las empresas y proyectos pequeños «son tan importantes como los grandes», el presidente autonómico terminó apuntando que «estamos en un momento en el que podemos mirar hacia el futuro con esperanza y optimismo».