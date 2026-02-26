Ecoener se expande en República Dominicana, Panamá, Colombia, Guatemala y Rumanía y prevé facturar 115 millones este año y 132 millones en 2027

Ecoener se ve a sí misma en «una posición óptima» para «capitalizar el impulso a las energías renovables» por su larga trayectoria ya como operador multitecnológico, «controlando todas las fases de la cadena de valor, desde la detección de la oportunidad hasta la explotación de la instalación y la diversificación geográfica». Además de España, donde se estrenó a finales de los años 90 con sus primeros proyectos de hidroeléctrica en Galicia, el grupo está presente ahora mismo en otros cinco países con fotovoltaica y eólica: Honduras, Guatemala, República Dominicana, Colombia y Panamá. La cartera en operación se ha disparado un 60% a lo largo del pasado 2025, hasta alcanzar ya los 680 megavatios (MW). Tiene en construcción 135 MW repartidos en seis plantas solares en República Dominicana, Panamá y Colombia, que empezarán a operar a lo largo de este 2026 y 2027; y 332 MW más en desarrollo, incluidos el parque eólico de 54,4 MW y la instalación fotovoltaica de 42,6 MW que le permitirán estrenarse en Rumanía.

Esta nueva fase de crecimiento busca «aumentar la capacidad instalada, la generación de ingresos estables y la rentabilidad», señala la compañía liderada por Luis de Valdivia, que cerró el pasado ejercicio con unos ingresos de 85 millones de euros, un 4% más, impulsados por el acelerón en Latinoamérica (53 millones, el 63% de la cifra total de negocio). El resultado de explotación (ebitda) mejoró el 20%, hasta los 42,3 millones. El beneficio antes de impuestos disminuyó un 35%, pasando de 7,8 millones a 5, «principalmente», según cuenta la empresa, al incremento del gasto financiero con terceros por importe de 3,7 millones por la formalización de nuevos préstamos. Las ganancias netas se situaron en 5,8 millones.

Tirón de Guatemala y fotovoltaica

La generación eléctrica de la firma alcanzó los 935 gigavatios hora (GWh) después de un avance del 33% por el encendido de nuevas instalaciones que suman una potencia de 229 MW. España aguanta a la cabeza de la facturación, por encima de los 31 millones, a pesar del recorte del 19,3% respecto al año precedente. Los ingresos en Guatemala aumentaron el 54,3% (26,6 millones) y un 21% en República Dominicana (18,1 millones). En Colombia bajaron el 8,5% (6 millones); y el 25% en Honduras (2,5 millones). Por tipo de planta, destaca con mucha ventaja el subidón de la fotovoltaica, que aportó 40 millones de euros, un 42,7% más. El 82% del negocio de generación viene de contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPAs) y del mercado regulado.

«Los últimos años hemos ejecutado el mayor plan de expansión de nuestra historia y hoy comenzamos a ver con claridad su impacto en el negocio» Luis de Valdivia — Presidente de Ecoener

«Los últimos años hemos ejecutado el mayor plan de expansión de nuestra historia y hoy comenzamos a ver con claridad su impacto en el negocio», valora De Valdivia, que abre la puerta a otra fase en la que Ecoener «afronta el futuro con más seguridad, estabilidad, rentabilidad y capacidad técnica, y con una diversificación internacional más equilibrada». Por primera vez, la compañía avanza sus estimaciones a corto plazo. Espera un volumen de ventas de 115 millones y un ebitda de 65 millones en el actual 2026; y 132 millones de facturación y 80 de beneficio operativo bruto en 2027.

La expansión

Ecoener se va a reforzar en los mercados donde ya trabaja y pisará el acelerador en los territorios de la OCDE, «especialmente la UE y Canadá», con eólica y fotovoltaica hibridada con baterías. La cartera de activos en desarrollo avanzado asciende a 1.111 MW y posee 1.039 MW en estado inicial en países como Grecia, Polonia e Italia, «indicadores de la fortaleza del plan de negocio, su capacidad de expansión geográfica y el medio para generar ingresos operativos y flujos de caja adicionales».