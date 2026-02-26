CIE Automotive, nuevo dueño de la gallega Aludec, logra un beneficio récord de 336 millones en 2025

CIE Automotive, el proveedor de automoción español que a finales del año pasado compró la gallega Aludec, cerró 2025 con un beneficio récord de 336 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,1% pese a que la facturación estuvo ligeramente por debajo de la del año anterior: alcanzó los 3.958 millones de euros frente a los 3.960 millones de euros de 2024.

Según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el resultado bruto de explotación (Ebitda) ascendió a 746 millones de euros el año pasado, un 2,5% más, con un margen sobre ventas del 18,9%, frente al 18,4% del ejercicio 2024.

El resultado neto de explotación (Ebit) totalizó casi 543 millones de euros, un 0,8% por encima del logrado en 2024, que fue de 538,4 millones de euros, con un margen sobre ventas del 13,7%.

La compañía ha resaltado que estos «excelentes resultados operativos» se completan con una generación de caja operativa de más de 500 millones de euros, que sitúa el endeudamiento de CIE Automotive «en mínimos históricos, por debajo de los 900 millones de euros».

«Cerramos el año con los mejores resultados de nuestra historia, demostrando que nuestra gestión es la que marca la diferencia: eficiencia operativa, disciplina financiera y creación de valor. Y por eso hemos podido cumplir íntegramente todos los objetivos y compromisos definidos en nuestro plan estratégico 2021-2025 a pesar de ejecutarlo en un periodo y en un entorno muy complejos, marcado por la falta de volúmenes, la subida de los tipos de interés, la inflación y la presión cambiaria, entre otros», destacó el CEO de la compañía, Jesús María Herrera.

CIE Automotive cuenta con una sólida base industrial en Galicia que se reforzó con la compra de Aludec. Hasta ese momento la empresa contaba con tres patas en suelo gallego repartidas entre O Porriño, donde está CIE Denat, y San Cibao das Viñas, en Ourense, donde opera con ACS Ibérica y CIE Galfor. Precisamente en este última invirtió recientemente para diversificar y aumentar producción con una nueva línea de forjado de aluminio.