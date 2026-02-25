Uruguay sondea cinco astilleros para sus futuras OPV tras rescindir con Cardama

Uruguay mantiene la hoja de ruta que anunció su presidente, Yamandú Orsi, con la rescisión del contrato con Astilleros Cardama el pasado 13 febrero. En la rueda de prensa celebrada aquel día, el Gobierno del país sudamericano concretó la intención de iniciar la búsqueda de otro astillero para construir las patrulleras oceánicas (offshore patrol vessel, OPV) y dijo tener ya varias propuestas encima de la mesa. Ahora, Orsi adelanta que en total tienen cinco opciones, una de ellas desde España, y que cuenta con quedarse con dos a finales de mes.

En el anuncio de la rescisión, Orsi compareció acompañado por la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y por el prosecretario de la presidencia, Jorge Díaz. Allí comunicó que el Consejo de Ministros urugayo había tomado cuatro decisiones: «rescindir el contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves e iniciar acciones por daños y perjuicios», tomar medidas «para recuperar patrimonio del estado uruguayo», «definir responsabilidades individuales e institucionales» por todo el proceso de adjudicación y, por último, «procurar la adquisición de patrulleras».

Sobre este último punto, Lazo insistió en que «habrá OPV» durante el mandato de Frente Amplio (partido que lidera Orsi) y admitió que mientras Cardama avanzaba con la obra estaban visitando otros países y astilleros. «Estamos explorando patrulleras oceánicas del mismo porte o similar con otras alternativas y países que están elaborando», indicó aquel día presidente.

Ayer, Orsi planteó ante los medios que están trabajando con cinco opciones sobre la mesa y que tras quedarse con dos empresas iniciarán el proceso. Una especie de invitación a pujar, sin un procedimiento de compra como tal abierto. Lo que sí concretó es que las condiciones de la futura licitación, si es que la hay, serán las mismas que las que se habían planteado cuando venció Cardama. «[Condiciones] técnicas, pero también la transparencia a la hora de demostrar a la ciudadanía y fundamentalmente a la Armada nacional los equipamientos que estamos adquiriendo», indicó.

Sobre el precio, explicó que «no es un tema de tope [de gasto]», sino «de sentido de común y de la tranquilidad de que lo que vos estás pagando te lo van a hacer», en clara crítica al astillero vigués, que también mostró con su último mensaje: «Lo importante es que sean empresas que estén acostumbradas a hacer estas cosas; es raro comprarle algo a alguien que nunca en la vida lo hizo».

Lazo, por su parte, dijo que las propuestas recibidas deben «ordenarse». «Cuando uno es crítico hacia algunos procesos lo que tiene que hacer es ordenarse para que no pase lo mismo, en ese proceso estamos. No hay dudas de que va a haber patrulleras, pero estamos en el proceso de ordenarnos y ver cuáles son las ofertas», afirmó en una rueda de prensa recogida por los medios locales.

Noticias relacionadas

Por el momento desde Uruguay no han desvelado los nombres de los astilleros que participan en esta terna, si bien todos los focos apuntan a una posible atarazana china.